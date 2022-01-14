Aragonit Taşının Faydaları ve Özellikleri Nelerdir? Aragonit Taşı Ne İşe Yarar?

Aragonit taşının faydaları oldukça fazladır. Aragonit taşı fiziksel olarak ve mental olarak kişiye birçok yönden katkı sağlar. Aynı zamanda aragonit taşı sadece görüntüsü sayesinde bile insanın içini zarafet ve hoşluk ile doldurabilecek potansiyelde bir güzelliktedir. Aynı zamanda birçok renk çeşidi bulunur.
Aragonit taşı, oldukça farklı bir kristal yapıya sahiptir. Aragonit taşı 1700'lü senelerin sonuna doğru keşfedilmiştir.Aragonit taşı yapısı itibariyle kalsiyum karbonat bileşiminden oluşmaktadır. Aragonit esasen renksizdir ve beyaz görünümlü bir taştır. Aynı zamanda mavimsi, gri, yeşi, sarımtırak, kırmızı, kahverengi, mavi ve menekşe moru gibi renk çeşitlilikleri de mevcuttur.
Argonite, beyaz kabarcıklı bir görünüme sahiptir. Fakat, argonit kristalleri ikizlenme, iğnemsi veya levha biçimde de bulunmaktadırlar. Genelde yeryüzüne yakın şekilde, düşük sıcaklıktaki yataklarda bulunurlar. Aragonit taşı dayanıklı ve sert bir kayaç gibi görünür fakat mohs sertlik skalasına göre oranı yalnızca 3,5 -4'tür ve aşırı kolay biçimde zedelenip hasar görebilmektedir. Bu nedenle takı kullanımı olsa bile çok dikkatli kullanılmalıdır.
Aragonit taşı, adını İspanya'da bulunan Aragon bölgesinden almaktadır. Aragon, İspanya'nın kuzeydoğu bölgesinde bulunan özerk bir bölgedir.
Aragonit taşını çakmakla ısıtarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Eğer çakmakla ısıttığınızda bir boya dökülmesi durumu yaşanıyorsa taş yüksek olasılıkla sahtedir. Fakat yine de ateşte çok tutmamaya özen gösterin. Taşın boyası dökülmüyorsa ısrar etmeye gerek yok. Aksi halde taş zarar görebilir.
Aragonit taşını temizlemek için toprakta bir gün bekletmek ya da akan suyun altında 10 dakika kadar yıkamak yeterli olacaktır.