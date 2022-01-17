Kapari Faydaları Nelerdir? Kapari Nasıl Tüketilir?

İçeriğinde bulunan yoğun aromatik maddeler sayesinde kendine özgü kokusu ve tadı olan kapari, salatalarda, çorbalarda, çay olarak ya da turşusu yapılarak tüketiliyor. Kapari hakkında daha detaylı bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.
Şifalı bitkiler arasında yer alan kapari, lösemi ve anemi gibi kan hastalıklarının, MS adı verilen kas hastalığının tedavisinde de kullanılıyor. Peki, bunların yanı sıra kapari ne işe yarar?
Bin bir derde deva olan kaparinin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Kapari, Akdeniz ikliminin hâkim olduğu yerlerde yetişiyor. Çalımsı bir yapıda olan ve dikenli bitkiler sınıfında yer alan kapari, potasyum ve fosfor açısından da oldukça zengin. Kalsiyumu da içeriğinde barındıran kapari, killi topraklarda kolaylıkla yetişiyor ve güneş ışığı alması gerekiyor.
Kendiliğinden yetişmesiyle bilinen kapari, tohum hâlinde yetişiyor. Ağustos ve eylül aylarında küçük karpuzlara benzeyen meyvelerden elde edilerek toplanıyor.
Gebre otu olarak da bilinen kaparinin insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Peki, kapari nerede kullanılır? Şifa kaynağı bir bitki olan kapari, çoğunlukla turşusu ya da reçeli yapılarak tüketiliyor. Bunların yanı sıra kırmızı etin ve beyaz etin yanında meze olarak da kullanılabiliyor. Oldukça geniş bir kullanım alanı olan kapari, pizzaya ve salataya da ekleniyor. Çay olarak da tüketebileceğiniz kapari, birçok damağa hitap ediyor.
MS hastalığına iyi gelmesiyle de bilinen kapari, bu hastalık için 3 farklı şekilde tüketilebiliyor. Örneğin kapari karpuzu şeklinde sabahları aç karnına kullanabilirsiniz. Dilerseniz üzerine limon sıkarak daha lezzetli bir hâle getirebilirsiniz. Bir diğer tüketim şeklinde ise bir kasenin içerisine zeytinyağı, kekik, nar ekşisi ekleyerek içine salamura koyabilirsiniz. Bunların dışında ise kapari çayı olarak da MS hastalığına karşı tüketebilirsiniz.
Kapari çayı, diğer bitki çaylarına benzer şekilde hazırlanıyor.
Başka bir kapari çayı tarifi de şu şekilde: