Terlemenin Faydaları Nelerdir? Çok Terlemek Zararlı Mı, Vücut Terleyince Ne Olur?

Vücut, belirli durumlarda terler ve atıkları bu sebeple dışarıya atar. Spor yaparken ve hastalanırken insanlar sürekli terler. Bununla beraber vücuttan sıvı atılır. Atılan ter sıvısında atıklar ve tuzlar bulunmaktadır. Bunların vücuttan atılması, insan sağlığı konusunda son derece önemlidir. Vücudun ısı dengesini koruyan bu durum, özellikle hastalık evresinde oldukça önemlidir.

Terlemenin Faydaları Nelerdir?

Terlemeyle beraber vücuttaki fazla sıvı atılır ve bu da insan sağlığı için son derece gereklidir. Ter bezlerinin çalışması, vücuttaki toksinlerin dışarıya atılmasına yardımcı olur. Özelikle aşırı tuz, alkol ve kolesterol vücuttan atılmış olur. Ter bezlerinden salgılanan maddeler antibiyotik etkisiyle vücutta oluşan yaranın üzerindeki bakteri ve virüsleri öldürür.

Terlemeyle beraber vücudun sıvı ihtiyacı artar ve böylece daha fazla su tüketimi gerçekleşir. Spor yoluyla terleme yaşandığında vücuttaki tuz ve zararlı maddeler dışarı atılmış olur. Vücuttaki zararlı atıkların uzaklaştırılması ise böbrek ve karaciğere daha az yük binmesini sağlar.

Vücut Terleyince Ne Olur?

İnsanlar sıcak havalarda, spor yaparken ya da hastalandığında sıklıkla terler. Kimi zaman bu terleme durumu, hormonal nedenlerle de ilişkilidir. Terleyince vücut, ısı dengesini korur ve aşırı derecede ısınmanın önüne geçer. Terleyince vücut gözenekleri açılır ve ciltten alınan faydalı ürünlerin emilimi daha kolay olur. Aynı zamanda kişi terlediğinde, vücuttaki hastalığa neden olan mikroplar dışarı atılır. Vücut terlediğinde, savunma mekanizması devreye girer ve mikroplar bu yolla dışarı atılır.

Çok Terlemenin Zararı Var Mı?

Çok terlemenin vücut için zararları vardır. Günde 600 ml'den fazla görülen terleme anormal terlemedir. Aşırı terleyen kişilerde fizyolojik, psikolojik ve patolojik sorunlar görülür. Vücudun fazla terlemesi ile birlikte kişide, su, klor, sodyum ve potasyum kayıpları görülmeye başlar. Bu da ciddi halsizliklere ve yorgunluklara neden olur. Ter, mantar gibi mikroorganizmaların hastalık yapmasına elverişli bir ortam hazırlar. Çok terlemek kişide psikolojik sorunlar da yaratır. Çok terleyen insan, toplum içerisinde içe kapanık olur ve depresyon sorunları ortaya çıkar.

Aşırı Terleme Neden Olur?

Aşırı terlemenin stres veya hastalıklardan meydana geldiğini söyleyebiliriz. Stres durumlarında terleme daha çok avuç içi, koltuk altı ve kasıklarda görülür. Günlük aktivitelerde daha çok terleyen bu kişiler, gece uykusunda bu durumla pek karşılaşmaz.

Enfeksiyon hastalıkları nedeni ile görülen terlemenin yanı sıra; hipertiroit, şeker hastalığı, hormon dengesizliği ve bazı ilaçlar nedeniyle de aşırı terleme görülür. Ani terleme durumları, hipoglisemi ve hipertiroit krizlerinde görülür. Kimi hastalıklar ise geceleri görülür. Bunlar; tüberküloz, lenfoma, hipertiroit ve diyabettir.

Terlemek Kilo Verdirir Mi?

Terlemek metabolizmayı canlandırır ve ödemi atar. Ancak kilo vermesi konusunda kesin bir etkisi yoktur. Terlemenin en önemli özeliği vücuttaki toksinleri atmak olduğu için, terlemenin doğrudan zayıflatıcı etkisi görülmez. Fakat yüksek derecede egzersiz uygulayan kişilerde yağ yakımı gerçekleşirse kişi, kilo vermeye başlayabilir.

Uyurken Terlemenin Faydaları Nelerdir?

Gece terlemeleri genellikle hormon bozuklukları ve menopoz nedeniyle görülür. Aynı zamanda bazı ilaçlar, kan şekeri düşüklüğü, tüberküloz gibi durumlarda da gece terlemeleri yaşanır. Gece terlemeleri ciddi olmadığı sürece zararsızdır ve sıkıntılı bir durum değildir.