Egzersiz fıtıklar için ilaçtır

Giriş Tarihi: 16.3.2022

Birçok insanın şikayetçi olduğu fıtık sorununun çözümünde anahtar, hekimin alacağı doğru karardır. ‘Çok ağrım var’ diyen herkese ameliyat yapmak doğru değildir. Aksine fıtıkların yüzde 90’ı, uzman fizyoterapistler eşliğinde yapılan egzersizlerle kısa sürede iyileşir