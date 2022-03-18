"Karaciğer için gerçek karaciğer tüketin"

Vücut ağırlığının yüzde 2'si, vücut kan akımının ise yüzde 13'üne sahip olduğunu söyleyen İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerde fazla yağ birikmesinden kaynaklanan yaygın bir sağlık sorunu olduğunu, karaciğerin az miktarda yağ içermesinin tamamen normal olduğunu ancak yağ depolaması karaciğerin toplam ağırlığının yüzde 10-15'ine ulaştığında, bir kişinin yağlı karaciğer hastalığı olduğunun söylenebileceğini ekledi. Yağlı karaciğer hastalığı veya NASH genellikle hiçbir belirti vermez. Nadiren halsizlik, iyi hissetmeme, karnın sağ üst kısmında huzursuzluk, dolgunluk veya hafif bir ağrıya yol açabilir diye de ekledi…

KARACİĞER FONKSİYONUNU İYİLEŞTİRECEK GIDALAR

Yağlı karaciğeriniz varsa hangi yiyecekleri yemeli sorusuna cevap veren Terekeci genel olarak, daha fazla bitki bazlı diyet yiyecekleri, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağlar dahil olmak üzere yararlı yağlı yiyeceklerini seçmenin doğru olacağını belirtti.

Aşağıdaki yararlı gıdaların iltihaplanmayı azalttığı ve aynı zamanda vücudun yağlı karaciğeri olan kişiler için bir problem olan insülini kullanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar açısından yüksek yiyecekler.

Somon ve sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar, chia tohumları, keten tohumu ve ceviz dahil olmak üzere omega 3 yağ asitleri açısından zengin besinler.

Karaciğer hücrelerini hasardan korumaya yardımcı olabilecek yüksek antioksidan gıdalar, özellikle de bazı araştırmalar yağlı karaciğerin durumunu iyileştirebileceğini gösteren E vitamini açısından zengin maddeler. E vitamini açısından zengin bazı sağlıklı yiyecekler arasında ayçiçeği çekirdeği ve badem bulunur.

Enginar, hindiba, roka ve karahindiba gibi acı, yapraklı yeşillikler de dahil olmak üzere karaciğeri güçlendiren sebzeler.

Kateşin bakımından zengin olan yeşil çayın vücut yağını azaltmaya ve obeziteyi tedavi etmeye yardımcı olduğu gösterilmiştir.

KAHVE TÜKETİN

Özellikle şeker hastalığınız varsa veya kan şekeri sorunlarınız varsa doktorunuza danışarak aşağıdaki detoks listesini değerlendirebilirsiniz.

Toksik gıdaları diyetinizden çıkarın. İşlenmiş gıdalar, trans yağlar, rafine şeker, hazır yiyecekler sağlığımız için çok zararlıdır.

Çiğ sebze suyu için. Karaciğerinizi etkili bir şekilde temizlemek için ihtiyacınız olan tüm çiğ sebzeleri yemek neredeyse imkânsızdır. Bununla birlikte, çeşitli çiğ sebzelerin suyunu sıkarak, ihtiyacınız olan 4-5 porsiyon taze, organik sebzeyi kolayca alabilirsiniz.

Potasyum açısından zengin besinler tüketin. Potasyum, karaciğerinizi temizlemenin yanı sıra sistolik kan basıncını düşürmeye, kolesterolü düşürmeye ve sağlıklı bir kardiyovasküler sistemi desteklemeye yardımcı olur.

Kahve tüketin. Kahve kabızlığa yardımcı olur, yorgunluğu azaltır ve karaciğer detoksifikasyonuna yardımcı olur.

Gerçek karaciğer tüketin. Genç, sağlıklı, otla beslenen sığır veya tavuktan elde edilen karaciğer, A ve B vitaminleri, folik asit, kolin, demir, bakır, çinko, krom ve Co-enzimQ10 bakımından zengindir. Karaciğer, yiyebileceğimiz en besleyici gıdalardan biridir.