Prof. Dr. Yiğit’ten Kanser Haftasında ’sigara’ uyarısı

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada sigaranın kanserdeki rolüne işaret etti. Sigara Bırakma Polikliniklerinde önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türü için sigaranın baş etkenler arasınde yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Yiğit, vatandaşları Kanser Haftası'nda sigarayı bırakmaya davet etti.

Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit, son yıllarda kanserin insanlığın en önemli problemlerinden birisi haline geldiğini belirterek 2020'de tüm dünyada 19 milyon 200 bin yeni kanser vakası görüldüğü kaydetti.

2030 yılında beklenen kanser miktarının dünya genelinde 30 milyona, ülke genelinde ise 300 bine yaklaşacağını söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "Tabi ki bunun çok çeşitli nedenleri var; genetik faktörler ama ondan daha önemlisi çevresel faktörler. Kansere neden olan çevresel faktörler dediğimiz zaman bunların en başında aslında hepimizin bildiği sigara geliyor. Sigara içiciliği kanserin önemli etkenlerinden birisi. Tüm dünyada da en sık görülen kanser türü yine hepimiz biliyoruz ki akciğer kanseri özellikle erkeklerde en sık görülen kanser ki akciğer kanserinin sigarayla ilişkisi artık ispatlanmış. Akciğer kanseri eşittir sigara" dedi.

"BEN BIRAKAMAM' DEMEYİN"

Prof. Dr. Yiğit; "Tüm kanserlere bakıldığında hemen hemen hepsinde sadece akciğer kanseri için söyleyemeyiz diğer kanser türleri için de sigara sebep olan birinci etken. Kimyasal maddelere, radyasyona maruz kalmak yine çağımızın hastalığı olan şişmanlık ve aktiviteden yoksunluk, yaşam tarzının farklılaşması, beslenme alışkanlığı sigara dışındaki diğer kansere neden olan etkenler. Kanser Haftası'nda özellikle umarım sigarayı bırakan vatandaşlarımızın sayısı artar. Vatandaşlarımız eğer sigarayı bırakmak istiyorlarsa 'ben bırakamam' demesinler, sigara bırakma polikliniklerini bir denesinler. Sigara içenler sadece kendisine zarar vermiyor eğer etrafında insanlar varsa pasif içicilikle yakınlarına da zarar vermiş oluyor. İlk şart erken tespit edebilmek bunun için tarama programları var. En önemlisi büyüklere özenme ve kendini gösterme nedeniyle artık küçük yaşta sigaraya başlanabiliyor. Ne kadar küçük yaşta başlanılırsa kansere yakalanma da o kadar erken olacaktır." ifadelerini kullandı.

"İSTEKLİ OLMAK 1-0 ÖNE GEÇİRİYOR"

Aile Hekimliği Klinik Şefi Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk de Sigara Bırakma Polikliniği hakkında bilgiler verdi.

KKanser hastalarının büyük zorluklar yaşadığını hatırlatan Doç. Dr. Güzin Zeren Öztürk; "Kanserde en önemli şey; erken dönemde tarama hatta kanser oluşmaması için yaşam tarzı değişiklikleri, gerekli önlemleri almak. Bunlardan biri de sigara bırakma zaten. Biz onlara sigara bırakmadaki yolculuklarında eşlik etmeye çalışıyoruz. Sigara bırakmaya istekli olması bizi 1-0 öne geçiriyor. Sigarayla ilgili özgeçmişlerini alıyoruz. Ne zaman başladı, ne kadar içiyor, neden başladı, şimdiye kadar hiç bırakmayı denemiş mi neler yaşamış, bırakmayı denediğinde ne gibi zorluklarla karşılaşmış bunların hepsini konuşuyoruz. Sonra kişinin düzeyini saptamaya çalışıyoruz bunun için özel testlerimiz var. Tıbbi geçmişine göre hangi ilacı kullanmamız gerektiği ya da sadece danışmanlıkla bırakıp bırakamayacağına karar veriyoruz" dedi.

"SİGARAYA DUR DEMEK KANSERE DE DUR DEMEK"

Tedavilerin 3 ila 6 ay arasında değiştiğini belirten Doç. Dr. Öztürk, "Yılda 12 bin ile 13 bin kişiye hizmet veriyoruz ve bırakma başarımız da yüksek. Yaşlı hastalar, 'torunum kokuyorsun sarılmayacağım dedi, geldim ama benim için çok geç değil mi' diyor. Hayır hiçbir yaş için geç değil. Kimi 'ona harcadığım parayla yurt dışına gideceğim' diyor, kimi 'altın alacağım' diyor. Bunu gerçekleştirdikleri zaman da bizlere 'hocam bakın biz gerçekleştirdik' diyorlar. Bu dönüşler bizi de mutlu ediyor. Sigaranın sadece akciğer değil birçok organdaki kanserde bir etken olduğu zaten bütün literatürlerde yazıyor. Sigaraya dur demek aslında bir nevi kansere de dur demek oluyor." şeklinde konuştu.

Sigara Bırakma Polikliniklerinin yanı sıra ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ise; sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara teşvik ederek, bırakma kararını almış olanları motive etmek, bırakmaya karar vermiş kişilere nasıl bırakacakları konusunda yardımcı olmak, bırakma sürecinde ortaya çıkan yoksunluk semptomları ile ilgili tavsiyelerde bulunarak vatandaşlara bu süreçte destek sunuyor.