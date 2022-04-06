Kovid-19’da yeni varyant XE, yüzde 10 daha bulaşıcı

Covid-19'un Omicron varyantının yeni bir alt türü daha tespit edildi. Omicron'un alt varyantları olan BA.1 ve BA.2'nin birleşmesiyle XE melez mutant varyantı oluştu. XE varyantına karşı uyaran Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç, bu türün diğerlerine oranla yüzde 10 daha bulaşıcı olduğunu kaydetti.

XE varyantı hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, İngiltere ve Tayland başta olmak üzere birçok ülkede tespit edilen melez mutant varyant XE'nin endişeye neden olduğunu söyledi.

VARYANTLARIN EN BASKINI OLABİLİR

Omicron varyantının alt türleri olan BA.1 ve BA.2'nin birleşmesiyle ortaya çıkan XE varyantının sağlık çevrelerinde endişeye yol açtığını belirten Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç; "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) daha önce görülen herhangi bir Covid-19 türünden daha bulaşıcı olabilecek yeni bir mutant olan 'XE' varyantına karşı uyarıda bulundu. Bu yeni varyantın bir genetik rekombinasyon sonucu oluşan rekombinant bir tür olduğu belirtildi. XE varyantı, Omicron'un önceki iki versiyonu olan, BA.1 ve BA.2'nin 'mutant' bir melezi olarak tanımlandı. Bu varyantın, halihazırda en bulaşıcı tür olan BA.2 alt varyantından % 10 daha fazla bulaşıcı olduğu bildirilmektedir. DSÖ'ye göre, Omicron'un bir alt varyantı olan BA.2, virüsün en baskın türüdür ve kendisine tüm sekanslanan vakaların % 86'sını oluşturmaktadır. XE, şu anda vakaların yalnızca küçük bir kısmını oluştururken, son derece yüksek bulaşıcılığı nedeniyle bu melez mutantın yakın gelecekte en baskın tür olacağı düşünülmektedir" diye konuştu.

600'DEN FAZLA VAKA BELİRLENDİ

DSÖ'nün yakın zamanda potansiyel olarak belirlenen ve endişeye neden olan yeni tür ile ilgili ilk bulgularını özetleyen bir rapor yayınladığını belirten Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç; "Bu raporda, XE rekombinantının (BA.1-BA.2), ilk olarak 19 Ocak'ta İngiltere'de tespit edildiğine ve o zamandan beri 600'den fazla vakanın rapor edildiğini duyurdu. İlk tahminlere göre BA.2'ye kıyasla toplumda % 10'luk bir yayılma oranı avantajının olduğunun düşünüldüğü vurgulandı. Ancak bu bulgunun doğrulanması gerektiği de belirtildi. Öte yandan, hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere bulaşma ve hastalık özelliklerinde önemli farklılıklar tespit edilene kadar XE'nin Omicron varyantının bir parçası olarak kategorize edilmesi düşünülmelidir" diye konuştu.

XE KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI

Bir kişinin aynı anda 2 veya daha fazla varyantla enfekte olduğunda ve hastanın vücudunda bunların genetik materyalinin karışmasıyla sonuçlandığında rekombinant bir varyant meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç;"Bu olağandışı bir durum değildir ve pandemi boyunca birkaç rekombinant SARS-CoV-2 varyantı tanımlanmıştır. XF, XE ve XD olarak bilinen 3 rekombinantı incelenmesi devam etmektedir. Bunlardan XD ve XF, Delta ve Omicron BA.1'in rekombinantlarıdır, XE ise Omicron BA.1 ve BA.2'nin bir rekombinantıdır. Bugüne kadar Birleşik Krallık'ta 38 tane XF vakası tespit edilmiştir. Ancak Şubat ayı ortasından bu yana bu varyantların hiçbiri görülmemiştir. XD için küresel veri tabanlarına 49 vaka rapor edilmiş olsa da, bunların çoğu Fransa'da belirlenmiştir. Omicron BA.1 ve BA.2'nin bir rekombinantı olan XE türünden çok sayıda vaka tespit edildi. Tüm SARS-CoV-2 varyantlarının yanı sıra rekombinant varyantların da halk sağlığı riski açısından yakından izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

BELİRTİLERİ DİĞER VARYANTLARLA AYNI

XE varyantının belirtilerinin diğer varyantlarla aynı olduğunu belirten Prof. Dr. Ayşegül Ulu Kılıç; "XE varyantının belirtileri şöyle sıralanmaktadır: Yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı. Yorgunluk ve halsizlik. Vücut, baş ve boğaz ağrısı. Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı. İştah kaybı ve ishal.Nadiren tat ve koku kaybı. Aşılanmak ve önlem almak çok önemli" şeklinde konuştu.