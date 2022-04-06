Oscar Ödül Törenine damga vuran hastalık: Alopesi Areata

Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, Alopesi areata ( saçkıran) hastalığının 40 yaş altı kişilerde görüldüğüne dikkat çekerek, "Halk arasında saçkıran-sakalkıran-kılkıran hastalığı olarak bilinen saç, sakal, kaş, kirpik ve hatta diğer vücut kıllarının kısa süre içerisinde aniden dökülmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Genel sağlık durumunu etkilemese de dış görünüş ile ilgili ciddi kaygıya, mutsuzluğa ve strese yol açabilir. Tek bir alanı tutabileceği gibi birden fazla bölgeyi hatta tüm vücut kıllarını tutabilir. Dünya nüfusunda %0,1 oranında gözlenebilen hastalık erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Sıklıkla 40 yaş altı genç erişkin yaş grubunda görülebilmektedir" dedi.

STRES VE OTOİMMÜN HASTALIKLAR TETİKLİYOR

Alopesi areatanın nedenlerine de değinen Çapkan, "Sebepleri arasında genetik, stres, hormonlar, bağışıklık sistemi bozuklukları sayılsa da altta yatan neden tam olarak bilinmemektedir. Otoimmün hastalıklardan olan alopesi areatada gereğinden fazla çalışan savunma hücreleri kendi kıl köklerimizi yabancı kabul edip saldırırlar ve kıllarda-saçlarda dökülmeye sebebiyet verirler. Ailesinde benzer hastalığı olan bireylerde bu hastalığın görülmesi genetik yatkınlığın da önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Tiroid hastalıkları, diyabet, vitiligo, B12 vitamini eksikliği, astım, Down sendromu gibi durumlara eşlik edebilen hastalık bulaşıcı değildir. Bir veya birden fazla bölgede bozuk para büyüklüğünde yuvarlak-tüysüz bölgelerle karakterizedir, deri yüzeyinde herhangi bir değişiklik gözle görülmez. Sıklıkla saçlı deri etkilenir ancak kaş, kirpik ve hatta vücut kılları da etkilenebilmektedir. Tırnak bozuklukları eşlik edebilmektedir" şeklinde konuştu.