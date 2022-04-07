Binlerce şehit yakınına ücretsiz diş sağlığı hizmeti

Başhekim Diş Hekimi Ali Zeybek, süreci şu sözlerle anlattı:

Pandemi döneminde şehit yakınlarına destek olmak amacıyla ve hayır amaçlı yaptığımız için bunu dillendirmek ve duyurmak istemedik. Ama tabii ulaşılabilir olması ve dönüş sağlanabilmesi için derneklere haber gönderdik. Estetik amaçlı değil, ağrılarını dindirmek, diş temizliği, diş çekimi, kanal tedavisi gibi acil sağlık hizmetleri alanında da destek vermeye devam edeceğiz. Bizim en büyük şansımız ve avantajımız hastane olmamız, klinik ortamında yapılamayacak ameliyatları ekiplerimiz ile birlikte sedasyon ya da genel anestezi altında ameliyathane ortamında gerçekleştirebilmemiz. Hem çocuklara, hem diş hekimi korkusu olanlara, hem engellilere hem de elbette şehit yakınlarına bu şekilde hizmet verebilmemiz önemli. Zaman zaman diş hekimi korkusu olan şehir veya ülke dışından gelenlerin tedavilerini de bu şekilde sedasyon altında gerçekleştirip 1-2 günde tedavilerini tamamlıyoruz. Olmaz denilen, yapılamaz denilen birçok tedaviyi yapabiliyoruz. Çünkü hem hekim kadrosu hem de teknik donanım olarak tam donanımlıyız. Dal hastanesiyiz. Bilimsel gelişmeleri takip ediyoruz. Yenilikleri hastanemize taşıyoruz, teknolojiyi takip ediyoruz. Kullandığımız malzemeler ithal. Kullandığımız malzemelerimizin markalarını hastalarımıza gösteriyoruz. Sosyal durumu olmayan hastalarımıza imkan sağlıyoruz. Yıllardır engelli ve çocukları 2 tane ameliyathanemizde uyutarak tedavi ediyoruz. Hastane olmanın güzel tarafı ameliyathanenin olması ve anestezi verebilecek ekibimizin olması. 24 saat, Cumartesi, Pazar, bayram demeden gece dişi ağrıyan insanların tedavisi yapılıyor. Bu da bir sosyal görevdir.

