"Kanser önlenebilir bir hastalıktır"

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesinde Kanser Haftası nedeniyle bilgilendirme standı açıldı. Stantta konuşan Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy, kanserde erken teşhise dikkat çekti.

1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle düzenlenen stantta kanser hastalığı ve tedavisini anlatan Prof. Dr. Uzunköy, kanserin sık gözlenen ve erken tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğuna dikkat çekerek dünyada her yıl 12 milyondan fazla kişinin kansere yakalandığını ve tüm ölümlerin yüzde 15'inin kansere bağlı ortaya çıktığını kaydetti.



Prof. Dr. Ali Uzunköy herkesin kansere yakalanma potansiyeline sahip olduğunu ifade ederek, "Her insan kanser olma potansiyeline sahiptir. Ancak, çaresiz değiliz. Kansere neden olan faktörleri bilir ve korunabilirsek, kanser gelişimini önleyebiliriz. Kansere neden olan önlenebilir faktörler arasında; iyonize radyasyona maruz kalmak, alkol, sigara, hava kirliliği, kanserojen kimyasal maddeler, ağır mateller, yanlış pişirmeye bağlı organik bileşiklerin yanması sonucu ortaya çıkan polisiklik aromatik hidrokarbonlar, gıda koruyucusu olarak da kullanılan bazı katkı maddeleri, asbestoz, tahıl ve diğer gıdalardaki küflenme sonucu ortaya çıkan aflotoksin, bazı virüsler, yanlış beslenme alışkanlıkları, şişmanlık gibi pek çok faktör sayılabilir.

Kanserden korunmak için yukarıda sayılan kanserojen faktörlerden kaçınılmalı, sebze, meyve ve liften zengin, dengeli ve sağlıklı beslenmeli ve ideal kilo sürdürülmelidir. Alkolden, sigaradan ve kanserojen katkı maddelerinden kaçınılmalıdır. Düzenli fiziksel aktivite sürdürülmeli, en azından hergün 30-40 dakika tempolu yürüyüş yapılmalıdır. Bu önerilerle kanserlerin yarısından fazlasından korunulabilir.



Bunlar dışında kalıtsal faktörler, kişisel ve ailesel kanser hikayesi gibi değiştirilemez risk faktörleri de mevcuttur. Bu nedenle kanser gelişimini tamamen önlemek mümkün değildir. Bu nedenle, kanser tarama programlarına katılmak ve kansere bağlı belirti ve bulguları bilmek, kanserin başlangıç evresinde tanınmasını ve tam şifa ile tedavi edilmesini sağlar.Kanser tedavisi çok özellik gerektirir. Mutlaka cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi gibi konunun uzmanlarınca değerlendirilip tedavi edilmesi gerekir. Sonuç olarak, kanserden korunmanın birinci şartı kansere karşı bilinçli olmaktır" diye konuştu.