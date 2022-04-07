PRP ile birlikte uygulanan Mezoterapi gençleşme yöntemlerinden biri

Genç bir cilt, büyük miktarlarda kolajen, elastin ve hyalüronik asit içerir. Kolajen ve elastin, cildin daha sıkı ve genç görünmesine yardımcı olurken, hyalüronik asit de cildin nemini artırarak esnekliğine katkıda bulunur. Ancak, yaşlanma kaçınılmaz bir süreçtir ve yaşlanmayla birlikte bunların vücudumuzdaki varlığı azalır. Neyse ki, cildi içten dışa besleyen çeşitli yöntemlerle yaşlanma etkilerini azaltmak mümkündür.PRP tedavisi ve mezoterapi, cilt gençleştirmede en sık tercih edilen yöntemlerdendir. Vaat ettiği daha parlak, daha genç ve yenilenmiş bir cilt ile zamanı geriye alma konusunda son derece etkilidir. Her ikisi de ayrı ayrı uygulandıklarında etkili olsalar da bu iki yöntemi birleştirmek daha iyi sonuçlar sağlamaktadır. Bu hafta cilt sağlığını ve kalitesini iyileştirmek için en çok tercih edilen PRP ve mezoterapi uygulamalarını birleştirmenin cildiniz için ne kadar değerli bir yatırım olduğundan bah sedeceğiz…PRP uygulaması için, öncelikle kanınızdan bir örnek alınır ve trombositten zengin plazma ayrıştırılır. Daha sonra cildinizin ihtiyaç duyacağı vitaminler, mineraller, aminoasitler, antioksidanlar ve hyalüronik asit karışımı ilave edilerek cilde tekrar enjekte edilir. Mezoterapi de benzer bir mantığa sahiptir. PRP'nin mezoterapiden farkı; kendi kanınızın da uygulamaya dahil edilmesidir. Plazma açısından zengin trombositlerin kullanıldığı PRP yöntemi; ayrıca saç dökülmesi, çatlak ve selülite karşı da etkilidir. Bu ikili; ciltteki pürüzleri gidermek, cildin elastikiyetini ve nemini artırmak konusunda oldukça iyi sonuçlar vermektedir.Mezoterapi ve PRP'yi birleştirmek; cildi onarmak ve yenilemek için kolajen ve elastin üretimini tetikler. Bu da cildi içeriden dışarıya doğru beslemenin en etkili yollarından biridir. PRP ve mezoterapi kombinasyonu, uzman eller tarafından uygulandığında cilde sağlıklı bir ışıltı kazandırır. Yani zamanı geriye almaya ihtiyaç duyan nispeten genç ciltler için, en etkili ameliyatsız cilt gençleştirme uygulamaları arasındadır. PRP, kanınızdaki trombositten zengin plazma hücrelerinin iyileştirici özelliklerinden etkili bir şekilde yararlanmanızı sağlar. Bunu, cildin kendini onarma işlevlerini ve yeni hücre üretimini teşvik ederek yapar. Bu sayede, tek başına uygulanan mezoterapi uygulamalarına göre daha etkili ve daha uzun vadeli sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bu noktada kişiye özel planlamanın yapılması önemlidir. Bunun için ise alanında uzman doktorlar ile çalışılmalıdır. Uzman bir doktor, mezoterapi kokteyllerini kişisel ihtiyaçlarınıza göre oluşturacaktır.Mezoterapi ile dolgu uygulamalarını birleştirmek hyalüronik asidin cilde daha genç bir görünüm kazandırmasına yardımcı olur. Önemli olan, PRP ile birlikte uygulanmasıdır. Bu üç güçlü formül, cilde uygulandığında yaşlanma belirtileri azalır, cildin nemi artar, cilt dokusu ve genel cilt kalitesinde önemli ölçüde bir artış sağlanır. Aslında PRP ile mezoterapiyi birleştirmek, her ikisinin de tek başına yapabileceklerinden çok daha büyük bir başarı sağlar. Böyle bir uygulama, cilde anında bir canlılık ve parlaklık sağlayarak yorgun, mat ve donuk cilt görüntüsünü azaltır. Mezoterapi kokteylinin içerdiği aktif bileşenler sayesinde cildin sağlığında ve görünümünde hızlı bir iyileşme sağlanır. Gevşeyen cildin sıkılığının artmasının yanı sıra birçok olumlu etkisi ilerleyen günlerde görülecektir. Ayrıca kokteylin içerdiği hyalüronik asit ile cilde bol miktarda nem takviye edilir. Bu da ciltte bir canlılık artışını destekler.IŞIK DOLGUSU; gözaltlarındaki çöküklüğü gidererek bölgeye yeniden hacim kazandırmada popüler olan yaşlanma karşıtı bir uygulamadır. Ancak, söz konusu çizgiler ve morluklar olduğunda, ışık dolgusu yeterli olmayabilir. Bölgeye yeniden hacim eklediği için, çöküklüğün neden olduğu gölgelerde bir miktar açılma olsa da mezoterapi ve PRP'yi birleştirmeyi deneyebilirsiniz. Göz çevresinin hassaslığı nedeniyle ince cildin onarılması, yüzün geri kalanını onarmaktan daha zor olabilir.GÖZALTI MEZOTERAPİSİ; vitaminler, aminoasitler, antioksidanlar, enzimler ve cildinizin ihtiyacı olan 50'den fazla bileşenden oluşan bir kokteyldir. Mikro boyutlu iğneler ile cilt altına uygulanan bu kokteyl, cildi güçlendirmektedir. Göz çevresini daha parlak hale getirmek ve yaşlanma belirtilerini azaltmak için, mezoterapi ve PRP kombinasyonu bu bölgede iyi çalışır. Belirli aralıklarla uygulanan yöntem daha genç görünmenize yardımcı olacaktır. Göz çevresi için uygulanan mezoterapi ve PRP kombinasyonu, yaşlanma belirtilerini hafifletme dışında; bölgeyi aydınlatır, morlukları, torbaları ve şişlikleri azaltır ve yorgun görünümü giderir.