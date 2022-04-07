Ramazan ayında beslenme sağlığı desteği

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre, dünyada 811 milyon insan yeterli ve güvenli gıdaya ulaşamıyor, 38 ülkede ise 48 milyon insan kıtlığın eşiğinde hayatını sürdürüyor. Açlığın yaşandığı ülkelerden biri olan Afganistan'da 2 milyon çocuk malnutrisyon yani beslenme yetersizliği ile mücadele ederken, Somali'de 2 milyon 700 bin kişi günlük gıda ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Açlığa karşı uzun yıllardır sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları, başlattığı "Yeryüzü Acıya Tok, İyiliğinize Aç" kampanyasıyla yeryüzündeki açlık mücadelesine dikkat çekiyor.

AÇLIĞIN VE İMKÂNSIZLIĞIN BASKIN OLDUĞU ÜLKELERDE BESLENME FAALİYETLERİ

Ramazan ayının hayırlı ikliminden faydalanarak hizmetlerini uzak coğrafyalara ulaştırmak için kampanyalara çıktıklarını dile getiren Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "Bunu yıllardır yapıyoruz ama Ramazan ayı oruç sebebiyle açlığın anlaşıldığı, dünya nimetlerinden uzak durulan bir ay. Dolayısıyla bizim faaliyetlerimiz de daha çok beslenme ağırlıklı oluyor o yüzden beslenmeyle ilgili faaliyetlerimizi ön plana çıkarıyoruz. Fitre ve zekât bağışlarını da dini kurallara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvalarına uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ayrı bir bağış kapsamında değerlendiriyoruz ve bir havuzda tutuyoruz. Bu bağışlar zekâtın fıkhına uygun şekilde belirli yerlerde harcanmıyor, direkt ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarına veriliyor. Açlığın ve imkânsızlığın baskın olduğu 5-8 arası ülkede çalışmalarımız var. Derneğimizin esas durduğu yer sağlık ve sağlık hizmetleri. Ramazan'da hem talep olduğu için hem de bağışçıların istekleri doğrultusunda gıda alanına da yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

2021'DE 18 BİN 703 KİŞİYE BESLENME TEDAVİSİ UYGULANDI

Erken yaş çocukların beslenme açıklarının ciddi hastalık ve ölüm riski oluşturduğu gibi geleceğe ait de gelişme ve zekâ gerilikleri, boy ve kilo düşüklükleri ya da kronik hastalıklara neden olduğunu dile getiren Güney, şöyle devam etti: "Bu sebeple bu çocuklara verilecek uygun gıda desteğinin çok önemli olduğunu tespit edip buraya yöneldik. Aynı zamanda savaşlar, kıtlık, açlık gibi nedenlerle çocuklarda fiilen malnutrisyon yani beslenme yetersizliği oluşan durumlarda şiddetli ve orta seviyeli beslenme yetersizliklerine yönelik tedavi paketlerimiz var. Çünkü bu çocuklar normal gıdayla beslenemiyorlar, bağırsakları o besinleri sindirerek alamıyor. Onlara özel üretilmiş mamalar dağıtıyoruz, sonrasında takibe alıyoruz ve hastalıklarından, protein eksikliğinden ve enerji açığından kaynaklanan bu hastalıkları belirli bir süre takip ederek tedavi ediyoruz. Böylece hem besliyoruz hem de doktor ve beslenme uzmanı kontrolünde sağlıklarına kavuşturuyoruz. Yeryüzü Doktorları'nın dünyanın değişik yerlerinde 26 tane beslenme sağlığı merkezi var. Afganistan, Yemen, Çad ve Somali gibi ülkeler bunların içinde. Yalnızca 2021 yılında 18 bin 703 kişiye beslenme tedavisi uyguladık. Bu ülkelerde açlık ve beslenme yetersizliği yönünden en yüksek risk grubu olan çocuk ve hamile-emziren anneler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve beslenme tedavileri uyguluyoruz."