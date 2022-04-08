Giriş Tarihi: 8.4.2022 17:47

Daha az kalori almanın 5 yolu DİDEM SEYMEN

Kilo almayı önlemek için alınan kalori miktarının kontrol edilmesi gerekmekte. Kalori hesabı yapmanın ipuçlarını veren Dyt. Gülçin Işık, “Fazla kalori tüketmediğinizden emin olmanın en iyi yolu aldığınız kaloriyi hesaplamaktır, günlük olarak yediklerinizi kaydetmek en doğru yöntem” diyor.