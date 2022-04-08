Daha az kalori almanın 5 yolu

Kilo almayı önlemek için alınan kalori miktarının kontrol edilmesi gerekmekte. Kalori hesabı yapmanın ipuçlarını veren Dyt. Gülçin Işık, "Fazla kalori tüketmediğinizden emin olmanın en iyi yolu aldığınız kaloriyi hesaplamaktır, günlük olarak yediklerinizi kaydetmek en doğru yöntem" diyor.
- Kalorinizi hesaplayın. Çok fazla kalori tüketmediğinizden emin olmanın en iyi yolu kalori hesaplamaktır. Kullandığımız her telefonda bu konuda yardımcı programlar yüklenebilir özelliktedir. Buradan günlük olarak yediklerinizi kaydedip ne kadar kalori aldığınız kontrol etmeye çalışın. Hatta yediklerinizi yazmak bile kalori kısıtlamasını sağlamak için önemli bir yöntemdir.
ŞEKERİ AZALTIN
- Çay ve kahvede kullandığın şekeri kes. Çay ve kahvelerde kullandığın şeker fark etmeden çok fazla kalori almana sebep oluyor olabilir. Bunu önce azaltarak (3 şekerden 2 şekere şeklinde), sonra tamamen şekersiz tüketerek yapabilirsin. Böylece aylık olarak toplamına baktığında kalori kısıtlaması yapmış olacaksın.
- Evde sağlıksız atıştırmalıklar bulundurma. Eğer abur cuburlar kolay ve ulaşılabilir yerlerde oluyorsa bunları bir anda tüketmek istemen kaçınılmaz olacaktır. Kilo vermeye çalışırken devamlılık çok önemli. Başlarda kendini frenlemen kolay olsa da sonrasında bunlara saldırabilirsin. En iyisi bunları evden uzaklaştırmaktır.
YEMEKTEN ÖNCE SU İÇİN
- Her öğünden önce su iç. Midede doluluk oluşturacağından dolayı daha az kalori almana yardımcı olabilir. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki yemeklerden önce içilen su yüzde 13 daha az kalori almanı sağlıyor.
- Yavaş yiyin. Tokluk hissini sağlamak için zaman kazanmak çok önemli. Bu yüzden de mutlaka yemekleri yavaş yavaş yemelisin. Aslan ayakta, hızlı yemeyin. Kendinize tabak hazırlayın. Bol çiğneyerek ve yavaş yediğinizde daha az kalori alacaksınız.