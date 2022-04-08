Erkek çocuklarda kasık fıtığı daha sık görülüyor

Kasık fıtığı, kasıkta veya yumurta kesesinde (skrotumda) şişlik ile ortaya çıkan ve çocuklarda sık görülen bir kasık bölgesi sorunudur. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Yanaral "Çocuklarda genellikle doğuştan olan bir durumdur. Kasık fıtıkları tüm çocukların yüzde 2'sinde görülür, ancak erkeklerde kızlardan daha sık görülür. Genellikle sağ taraftadır, yüzde 10 oranında iki taraflı da olabilir. Yaş ne kadar küçükse kasık fıtığının görülme sıklığı da o denli yüksektir. Erken doğan (prematüre) bebekler ile yeni doğan döneminde, ileri yaş gruplarına göre daha çok saptanır. Prematüre doğan her 100 bebeğin 15-25'inde kasık fıtığı görülür. Büyük yaş gruplarındaki çocuklarda ameliyat sonrası iyileşme süresi 1-2 gün iken, 0-12 ay arası bebeklerin iyileşme süresi daha kısadır." dedi.
TEDAVİSİ AMELİYATTIR
Kasık fıtığının belirtileri arasında kasık veya yumurta kesesinde (skrotumda) şişlik, huzursuzluk ve kusma gibi belirtiler bulunur. Şişlik, bebek ağladığı, öksürdüğü veya kaka yapmak için zorlandığı zamanlarda daha belirgin olabilir. Çocuk sessizken veya dinlenirken şişkinlik küçülmüş veya kaybolmuş gibi görünebilir. Kasık fıtığı yapılacak fizik muayene ile teşhis edilir Çocuğun yaşı, genel sağlığı, fıtık türü, fıtığın karın boşluğuna geri itilebilir olup olmaması değerlendirilerek her çocuk için özel tedavi belirlenir. Kasık fıtığının tedavisi ameliyattır.
TEKRARLAMA RİSKİ DÜŞÜK
Çocuklarda kasık fıtığı fark edilince, bu acil durum oluşmadan en kısa zamanda muayene edilmeli, tanı kesinleştirilmeli ve ameliyat planlanmalıdır. Fıtık ameliyatının oldukça kolay ve risksiz olduğunu belirten Yanaral; "Ameliyat olan çocuklar genellikle 1 gün sonra evlerine dönebilir. İster açık ister kapalı yöntemle onarılan kasık fıtıklarının tekrarlama riski düşüktür. Kasık fıtığı için yüksek risk oluşturan faktörler, erken doğum, inmemiş testis, ailede fıtık öyküsü, kistik fibroz ve gelişimsel kalça displazisidir." şeklinde görüşlerini belirtti.