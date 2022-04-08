Erkek çocuklarda kasık fıtığı daha sık görülüyor

TEDAVİSİ AMELİYATTIR

Kasık fıtığının belirtileri arasında kasık veya yumurta kesesinde (skrotumda) şişlik, huzursuzluk ve kusma gibi belirtiler bulunur. Şişlik, bebek ağladığı, öksürdüğü veya kaka yapmak için zorlandığı zamanlarda daha belirgin olabilir. Çocuk sessizken veya dinlenirken şişkinlik küçülmüş veya kaybolmuş gibi görünebilir. Kasık fıtığı yapılacak fizik muayene ile teşhis edilir Çocuğun yaşı, genel sağlığı, fıtık türü, fıtığın karın boşluğuna geri itilebilir olup olmaması değerlendirilerek her çocuk için özel tedavi belirlenir. Kasık fıtığının tedavisi ameliyattır.

TEKRARLAMA RİSKİ DÜŞÜK

Çocuklarda kasık fıtığı fark edilince, bu acil durum oluşmadan en kısa zamanda muayene edilmeli, tanı kesinleştirilmeli ve ameliyat planlanmalıdır. Fıtık ameliyatının oldukça kolay ve risksiz olduğunu belirten Yanaral; "Ameliyat olan çocuklar genellikle 1 gün sonra evlerine dönebilir. İster açık ister kapalı yöntemle onarılan kasık fıtıklarının tekrarlama riski düşüktür. Kasık fıtığı için yüksek risk oluşturan faktörler, erken doğum, inmemiş testis, ailede fıtık öyküsü, kistik fibroz ve gelişimsel kalça displazisidir." şeklinde görüşlerini belirtti.