Saç ekimi yaptırmadan önce bilmeniz gerekenler

Saç ekimi yaptırmadan önce aklınıza takılan soruların yanıtlarını almanız hem işlemi gönül rahatlığıyla yaptırmanızı hem de istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Saç ekimi yaptırmadan önce mutlaka alanında uzman bir doktora danışarak saçınızın durumu, saç ekimi yöntemleri ve tedavilere dair bilgi almanız önem taşımaktadır. Gür, sağlıklı ve kendi saçınızdan ayırt edilemeyecek doğallıkta saçlara kavuşmanız için saçlarınıza yaklaşık bir yıl vermeniz ve sabretmeniz gerekiyor. Bu ilk bakışta uzun bir zaman gibi görünebilir. Ancak özellikle erkeklerde yüzde 99 oranında genetik olan saç kaybı sorununun 9 ila 12 ay gibi bir sürede kalıcı olarak çözülmesi aslında saç ekimi işleminin ne kadar başarılı bir tedavi olduğunu ortaya koyuyor. Hayatınızın sadece 7-8 saatini ayırarak yaptırdığınız acısız, güvenli ve sağlıklı bir işlem olan saç ekimi, göz açıp kapayıncaya dek hayat boyu kullanacağınız güçlü saçlara sahip olmanızı sağlıyor. Saç ekiminden sonra destekleyici saç tedavilerinin uygulanması, iyileşme sürecini hızlandırıyor.Saçınızla ilgili yaşadığınız sorunlar arasında fotoğraf çektirmekten kaçınma, gün geçtikçe artan seyrekleşmeyi şapka takarak gizleme, gür saçlılara imrenerek bakma ve en önemlisi beğenilmeme veya kabul görmeme kaygısı yer alır. Eğer saç ekimi yaptırmaya karar verdiyseniz; Saç ekimi uygulamasına birkaç saat ayırıp ömür boyu bakmaya doyamayacağınız, severek kullanacağınız gür ve sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz. Peki ama bilgi kirliliği varken kafanıza takılan soruları cevaplamadan saç ekimi yaptırmamalısınız. Önce saç ekimini hangi hekime, nasıl bir ortamda ve nerede yaptırmalısınız gibi soruların yanıtlarını bulmalısınız. Saç ekimi sürecinde sizi neler bekleyecek, bu süreçte neler yapmalı, nelerden kaçınmalısınız? Bu yazı tam da bu soruları yanıtlamak ve içinizi ferahlatmak üzere kaleme alındı. İşte saç ekimi yaptırmadan önce mutlaka bilmeniz gerekenler…Saçlarınız güçsüz ve cansız ise, her gün daha fazla ve tel dökülüyorsa bu durum özgüveninizi sarsar. Fotoğraflarda flaşın iyice belirginleştirdiği saçsız alanlar ise gün geçtikçe belirginleşiyorsa belli ki saçlarınız hasta ve yardım istiyor. Tıpkı bir yerimiz ağrıdığında doktora gittiğimiz gibi saçlarımız sağlığını kaybettiğinde de doktora gidip neler yapabileceğimizi danışıp, tedavi olmamız gerekiyor. Bugün etkisi kanıtlanmış saç lazerinden PRP'ye, growth faktör uygulamasından saç serumuna kadar saçlarımızın güçlenmesi ve sağlıkla uzaması için gönül rahatlığıyla yaptırabileceğiniz pek çok tedavi yöntemi bulunuyor. Bunun için saç ekimi ve tedavileri konusunda uzman bir hekime görünmelisiniz. Doktor saçlarınızın neye ihtiyacı olduğu, tedavide nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir. Saç tedavilerinin yanı sıra saç ekimi yöntemlerine dair de bilgi verecek, hangi saç ekimi tekniğinin sizin için en ideal yöntem olduğunu belirleyip doğal, sağlıklı ve gür saçlara kavuşmanız için bir yol haritasını çıkaracaktır.Sağlığımız herkese emanet edemeyeceğimiz kadar kıymetlidir. O nedenle saç ekimi yaptırmadan önce bilmeniz gereken en önemli şey, ekimi yaptıracağınız hastane veya kliniğin geçmişi, referansları, hasta memnuniyeti oranı ve ekim sonrası destek hizmetinin kalitesidir. Seçtiğiniz kurumun yanı sıra saç ekiminizi gerçekleştirecek doktor ve ekibini de aynı titizlikle değerlendirmek gerekiyor. Saç ekiminizi, saç ekiminde uzman bir doktor gerçekleştirmelidir. Birlikte çalıştığı ekibin ise saç ekimi alanında profesyonel eğitim almış tecrübeli kişilerden oluşması tercih nedeniniz olmalıdır. Dünyada saç ekimi ve tedavileri alanında büyüyen bir ARGE ve teknoloji sahası mevcut. Seçeceğiniz saç ekim kliniği/ hastanesi, saç ekimi ve tedavilerinde bu tıbbi yenilikleri takip etmeli ve aynı zamanda bu teknolojilere sahip olmalıdır. Teknolojinin de başarının bir parçası olduğu unutulmamalıdır.Saç ektirme işleminin başarıyla sonuçlanması için tedavi olacak kişiye de çok iş düşmektedir. Ekim işlemi öncesinde ve sonrasında yapmanız ve yapmamanız gerekenleri bilmeniz, iyi bir sonuç alabilmek için önemli bir etken oluşturuyor. Saç ekimi işleminden en az 24 saat önce sigara, alkol ve kafein tüketimini bırakmanız gerekiyor. Kronik bir rahatsızlığınız ve sürekli kullandığınız bir ilaç varsa öncesinde işlemi gerçekleştirecek doktorla bunu paylaşmalısınız. Kan sulandırıcı ve kullandığınız diğer ilaçları sizi takip eden doktorunuza danışarak ekimden bir hafta önce bırakmalısınız. Saç ekimi sonrasında ise yaklaşık bir ay süresince deniz, havuz ve solaryuma girilmemesi, yoğun güneş ışığına maruz kalınmaması ve ağır sporlardan kaçınılması sonucu etkileyen faktörleri oluşturuyor.