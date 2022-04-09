Mevsimsel göz alerjisi iş gücü kaybına sebep olabiliyor

Op. Dr. Mitat Altuğ, mevsimsel göz alerjileri ile ilgili bilgiler verdi…

Bahar ayları ve yazın gelişiyle, bahar polenlerinin ortama saçılmasıyla birlikte en sık rastlanılan göz hastalığı alerjik konjonktivit olmaktadır. Ancak bitkilerin polen saçtıkları dönemler farklı olduğundan dolayı hastalığın alevlenmesi bazen sonbaharda, bazen de yaz aylarında olabilmektedir. Ülkemizde en sık polen alerjisine neden olan çayır otu polenlerine ise özellikle mayıs- temmuz ayları arasında rastlanılmaktadır. Alerjenlere maruz kalanların göz kapaklarının iç kısmını ve gözün beyaz kısmını örten zar tabakasında alerjik reaksiyona bağlı belirtiler oluşmaktadır. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, mevsimsel göz alerjileri ile ilgili bilgiler verdi…

Yabancı maddelere maruz kalınması genel anlamıyla aynı miktar ve koşullarda bazı kişiler için zararsız olabilirken, bazı kişilerin bünyelerinde aşırı duyarlılık reaksiyonu dediğimiz rahatsızlıklara sebep olabilir. Alerjinin her ne kadar genetik kaynaklı olduğu düşünülse de vücudun zayıf düştüğü dönemlerde çeşitli alerjenlere karşı normalde olmayan alerjik tepkiler gelişebilir.

ERGENLİKTE SIK GÖRÜLÜR

Dünya nüfusunun beşte biri yaşamları boyunca en az bir kez alerjik göz hastalıklarına yakalanmaktadır. Her yaştan ve cinsten insan etkilenebilirse de, göz yüzeyindeki bağışıklık sisteminin henüz olgunlaşmadığı üç yaş altında göz alerjileri oldukça nadir görülür. Beş yaşından sonra ise görülme sıklığı hızla artar. Özellikle ergenlik ve genç erişkinlik dönemi en sık görüldüğü dönemdir. Eğitim ve iş yaşamında bu dönemdekiler aktif olduğundan hastalık günlük yaşamın konforunu azaltmakta birlikte çok sayıda iş ve eğitim günü kayıplarına yol açmaktadır.

BAŞLICA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Göz kapaklarında şişlik, gözlerde berrak, sulu akıntı, kaşıntı, kızarıklık ve yanma başlıca belirtilerdir. Göz kapakları hafif şişebilir, kornea (göz saydam tabakası) çoğunlukla etkilenmez ve kişinin görmesi genellikle normaldir. Aynı zamanda saman nezlesine bağlı burun tıkanıklığı, hapşırma ve burun akıntısı da göz alerjisi belirtilerine eşlik edebilir. Bu bireylerin göz altlarında uzun süren koyu renkli halkalar görülebilir. Göz kapakları genellikle kabarık ve şişmiş durumdadır. Parlak ışıklardan aşırı rahatsız olabilir.

GÖZ ALERJİSİNDE GÖZ KAŞINTISI NEDEN OLUR?

Alerjik semptomlar, alerjenlere karşı savunma amacıyla bazı hücrelerin (mast hücreleri) salgıladığı bir bileşik olan histamin tarafından tetiklenir. Histamin, gözlerde iltihabi bir yanıta neden olur ve bu da kaşıntıyla sonuçlanır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NEDİR?

Alerjik belirtiler genellikle kişinin alerjiye neden olan (polenler, toz, kimyasal maddeler gibi) durumları ortadan kaldırması veya uzak durması ile önemli ölçüde azaltabilir.

Hekim tarafından önerilen damlalar tedaviye yardımcı olmaktadır. Ancak uzun süreli kullanılan kortizonlu damlalar ve solüsyonlar göz tansiyonu yükselmesi dahil çeşitli yan etkilere sebep olabilir. Bu yüzden uzun dönemli belirtilerin kontrolünde alerjen maddelerden uzak durmak önemlidir.