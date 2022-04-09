Ramazan’ın gözdesi hurma bağışıklığı güçlendiriyor

Hurmanın, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve özellikle kanserden koruyucu özelliği bulunan selenyum açısından da zengin bir şifa kaynağı olduğunu dile getiren Beslenme ve Diyet Uzmanı Betül Yurdakul, hurmanın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu…

ZENGİN BİR VİTAMİN KAYNAĞI

Ramazan'ın vazgeçilmez lezzetlerinden hurmanın faydalarına değinen Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, "Ramazan ayının vazgeçilmezi, doyuruculuğu, içerdiği besin ögeleri, vitamin ve minerallerle sağlık açısından da değerli bir besin olan hurma, önemli bir antioksidandır. Zengin bir A, B1, B2 ve C vitamini, flor kaynağıdır. B grubu vitaminleri karaciğerin güçlenmesini ve karaciğer sağlığını korumayı sağlar. Hurma bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle kanser koruyucu özelliği ile selenyum açısından da zengin bir şifa kaynağıdır" diye konuştu.

KEMİK HASTALIKLARINDA FAYDA SAĞLAYABİLİR

Hurmanın içerdiği kalsiyum ve fosfat ile genel olarak kemik sağlığının korunmasına yardımcı olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, vitamin eksikliğinden dolayı oluşabilecek kemik hastalıklarına karşı koruyucu özelliği olduğunun altını çizdi.

STRESE KARŞI ÖNLEYİCİ OLABİLİR

Hurmanın zengin lif içeriğine sahip olmasının sindirim sistemi için de önemli faydalar sağladığını ifade eden Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, "Hurma Ramazan ayında yaşanabilecek sindirim problemlerinin önüne geçebilmektedir. İçerdiği melatonin sindirim sistemi için faydalıdır. B6 vitamini ise sinir sitemini ve kasları güçlendirmektedir. Ayrıca hurmanın içerdiği magnezyumun sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Porsiyon ölçüsünde hurma tüketimi strese karşı önleyici ve stres giderici etki gösterebilmektedir" şeklinde konuştu.

TOK KALMA SÜRENİZİ ARTIRABİLİR

Hurmanın, antioksidan özelliğinden dolayı cilde sağlıklı bir görünüm kazandırabileceğini vurgulayan Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, şu bilgileri paylaştı:

"Hurma yaşlanmadan kaynaklanan hastalıkların oluşma riskini azaltır. Sahurda veya iftarda tüketilecek 2 adet hurma günlük tok kalma süresini uzatır. Günlük hayatımızda da hurma iyi bir ara öğün seçeneğidir. İkindi ara öğününde yoğurtla birlikte veya avuç içi ölçüsünde yağlı tohumlar (çiğ badem, ceviz, fındık vb.) beraber tüketildiğinde kan şekerini dengeleyici etki gösterir ve tokluk hissi verir."

KANSIZLIK RİSKİNİ EN AZA İNDİREBİLİR

Hurmanın demir eksikliği yaşayan bireylere de faydalı olabileceğine değinen Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, "Hurmanın içeriğindeki demir kansızlık riskini en aza indirir ve kansızlık problemi yaşayan bireyler için oldukça faydalıdır. Emziren anneler için, anne sütü artırıcı etkisi de bulunmaktadır" açıklamasında bulundu.

FAZLA MİKTARDA TÜKETİLMEMESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Kuru hurmanın, folik asit, potasyum, demir, kalsiyum ve lif açısından iyi bir besin kaynağı olduğuna dikkat çeken Uzm. Dyt. Betül Yurdakul, "Günde 2-3 adet kuru hurma, 1 adet meyve yerine tüketilebilir. Dolayısıyla porsiyon kontrolü yapmak, özellikle insülin direnci olan bireyler için çok önemlidir. Bir kerede 2-3 adetten çok tüketilmemesi önemlidir. Daha yüksek miktarlarda tüketmek kan şekeri dalgalanmalarına ve iç yağlanmaya sebep olmaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.