Stres ve kaygısını atamayan çocuklar psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın

Çocukların 11-15 Nisan tarihlerindeki ara tatilde aileleriyle vakit geçirebileceği aktivite önerilerinde bulunan Dr. Psikolog Hale Kahyaoğlu Çakmakçı, çocukların aileleriyle açık hava mekânlarını tercih ederek, doğada vakit geçirmelerini tavsiye etti.

Tatil planlarının her gününü çocuklarıyla birlikte planlamalarını söyleyen Hale Kahyaoğlu Çakmakçı, çocuklara nasıl bir tatil hayal ettiklerini mutlaka sormaları gerektiğini fakat bu hayaller içinde tablet, telefon ve bilgisayarın dâhil edilmemesi gerektiğini belirtti.

"DOĞA ETKİNLİKLERİ YAPMAK D VİTAMİNİ İHTİYACI İÇİN ÖNEMLİ"

Alternatif tatil planları arasında açık hava mekânlarının ya da kamp alanlarının tercih edilmesinin, yoğun tempoda ders çalışan çocuklara bir ara verme şansı tanıyacağını söyleyen Çakmakçı, çocuğun açık havada yürüyüş yapmasının, aktivitesi artan çocuğu stres ve kaygıdan uzaklaştıracağını, özgüven depolayacağını belirtti. Doğa etkinliklerinin D vitamini ihtiyacı konusunda da önemli bir yeri olduğuna değinen Çakmakçı, mangal ya da kamp ateşi etrafında toplanan aile bireylerinin birbirlerine anlatacağı hikâyelerin de aile bağlarının kuvvetlenmesinde katkı sağladığını söyledi.

"AİLE ZİYARETLERİ YAPILMALI"

Aile bağlarının kuvvetlendirilmesi yönünde yapılacak etkinliklerden birinin de aile ziyaretleri olduğunu söyleyen Çakmakçı, kahvaltı ya da iftar etkinliklerinin bu anlamda etkili olacağını, çocukların hem kendilerini hem de aile ve aile değerlerini öğrenmesinde büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Stresini, kaygısını, enerjisini atamayan ve aile ile anılar biriktiremeyen çocukların psikolojik rahatsızlıklara daha yatkın olduğunu söyleyen Çakmakçı, ailelerin vakit buldukça doğal ortamlarda fiziki oyunlar oynayıp çocukların sosyalleşmesi için imkan yaratacak etkinlikler planlanması gerektiğinin altını çizdi.