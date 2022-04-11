Somut olmayan kültürel mirasımız Türk Kahvesi ve bitmeyen faydaları

5. yüzyılda Etiyopya ve Yemen topraklarında keşfedilen kahve, sadece Türklerin değil, birçok yabancıyı da tadını hayran bırakarak vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tarihi oldukça eskiye dayanan kahve, birçok evrim geçirerek günümüze kadar ulaşmış ve Dünya ülkelerinde hemen hemen her gün tüketilen bir içecek haline bürünmüştür. Daha çok günün yorgunluğunu atmak için ya da uyku halinden çıkmak için tercih edilen kahvenin enerji verici özelliğinin yanı sıra sağlığa da pek çok olumlu faydası bulunduğu da biliniyor.

YENİ NESİL KAHVELER TÜRK KAHVESİNİN YERİNİ TUTAMAZ

Kocaeli'de de uzun yılardan bu yana çikolata ve kahve dükkânı işleten, pek çok kişinin günün değişen saatlerinde müdavimi olduğu bir iş yeri bulunan Metin Köşker, kahvenin faydalarından bahsederken, "Yeni nesil hiçbir kahve Türk Kahvesi'nin yerini tutamaz ve onun sağladığı faydayı sağlamaya yetmez" diyor.

"KAHVE BİZİM KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASIDIR"

Yıllardır Kocaeli'de babadan kalma mesleği devam ettiren Kahveci Metin Köşker Ramazan ayında kahve tüketiminin normal günlere göre azaldığını fakat bayramda daha çok arttığını belirterek, "Bayrama doğru kahve içimleri ve kahve alımları çoğalıyor bizim Türk gelenek ve göreneklerimize göre bazı özel günlerde bazı yiyecek ve içecekler daha çok tüketilir. Kahve bunlardan bir tanesidir mesela. Kahve ciddi anlamda insan vücuduna fayda sağlayan bir içecektir. Yeni çıkan kahveler var mesela aslında onlara kahve dememek gerekiyor mesela menengiç kahvesi, dibek kahvesi gibi. Çünkü bunlar aslında bitkilerin tozlarıdır ama biz öğütülüp pişirilen çoğu şeyi kahve olarak adlandırıyoruz bir de tabii satış politikası da var işin içerisinde.

"KAHVENİN SAYAMADIĞIMIZ BİRÇOK ÖZELLİĞİ VARDIR"

Kahvenin faydalarına bakacak olursak en önemli özelliği bence keyif veren bir içecek olması onun yanı sıra kolesterolü düşürür, şeker hastalığı konusunda önemli faydaları vardır erken uyarı sinyali olarak kabul edilen bir içecektir. Göğüs kanseri riskini azaltır günde 3 fincan kahve astımı azaltır. Siroz hastalığı riskini yarı yarıya düşürdüğü biliniyor. Nefes açar, kemikleri güçlendirir kadınlarda menopoz sorunlarını giderir. Yine aynı şekilde selülit gibi cilt hastalıkları ile savaşır. Tansiyon anlamında yüksek tansiyonu düşürücü özelliğe sahiptir. Kilo vermede yardımcıdır bağırsakların çalışma şeklini düzenler. Depresyona ciddi anlamda etkileri vardı. Boğmaca ve öksürüğün azalmasında hatta neredeyse bitmesine yardımcıdır. Bunun gibi sayamadığımız birçok özelliği vardır kahvenin" şeklinde konuştu.