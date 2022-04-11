Yerli ilaca Avrupa Patent Tescili

Türk akademisyenler, geliştirdikleri deriden daha hızlı emilen ve ilgili bölgede daha yüksek etkinlik gösteren kozmetik ürünle Avrupa Patent Tescili aldı.
Tescilin plaket töreninde SABAH'a konuşan Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Davut Arpa, "Piyasada buna benzer ürünler var fakat bizim yaptığımız ürün daha hızlı ve yüksek etkinlik gösteren bir ürün. Biz de hem ulusal hem de uluslararası tescilini almış olduk. İlk akla gelen kullanım alanlarından biri epilasyon öncesi ve sonrası kullanılan ilaçlar. Son dönemde insanlar kozmetiğe daha fazla önem vermeye başladı. Bu konunun uzmanlarıyla yaptığımız görüşmelerde uygulanan ilacın etkisinin geç başlaması ve kısa sürmesi gibi problemler bizim geliştirdiğimiz ürünün bu alanda çok faydalı olduğunu gösteriyor o yüzden epilasyon merkezlerinde bu amaçla kullanılabilir. Sürecin daha hızlı ilerlemesi hem hastayı hem de uzamanı rahatlatıyor. Aynı şekilde küçük hafif operasyonlar öncesi ve sonrası çeşitli travmalar için kullanılabiliyor. Hafif yanık tedavisinde de çeşitli enfeksiyon giderici ilaçlarla beraber ağrının ve duyunun azaltılması amacıyla kullanılabilecek bir ürün" şeklinde konuştu.
"ÜRÜN PİYASADAKİ MEVCUT BENZERLERİNDEN YÜZDE 50 DAHA UCUZ"
Prof. Dr. Hatice Yeşim Karasulu, Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur ve Dr. Eczacı Emre Şefik Çağlar ile birlikte 4 kişilik bir ekiple bu ürünü geliştirdiklerini belirten Arpa, "Hocalarımızın özellikle geçmiş bilgi ve birikimlerinin bunda çok büyük katkısı ve emeği var. Bu ürünün patentini aldık ama asıl önemli olan ruhsatlandırılıp ticarileştirilmesi. Dolayısıyla hem toplum sağlığına katkısı hem de ülke ekonomisine katkısı ne olabilir diye düşünerek bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ürün piyasadaki mevcut benzerleri ile yüzde 50 daha ucuz. Bu açıdan önemli bir katkı sunacak. Biz sadece ulusal değil uluslararası piyasada da kullanılabilecek bir ürün tasarladık. Zaten Avrupa tescil belgesi bize Avrupa'daki çeşitli ülkelerde bu avantajı sağlamış oluyor. Oradaki ticari ürünlere göre hem etkinlik hem de maliyet açısından avantajlar sağladığı için eğer ruhsatlandırılıp ticarileştirilirse hem halk sağlığı hem de ekonomik açıdan ulusal ve uluslararası çapta bir avantaj oluşturacak" ifadelerini kullandı.
ECZACILIKTA ÜNİVERSİTE VE İLAÇ FİRMALARI İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ
İlaç firmaları ve üniversite iş birliğinin geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesinde büyük önem taşıdığına değinen Arpa, şunları söyledi:
Şu ana kadar görüştüğümüz çeşitli firmalar oldu. Biz ekip olarak hep şunu söylüyoruz 'Hiçbir şey kazanmayalım, yeter ki bu ürün o eczane raflarında yer alabilsin. Sonraki araştırmalar için bir katkı sunsun. Bu ürüne benzer daha farklı alanlarda kullanılabilecek, yara yanık tedavisinde kullanılabilecek çeşitli ürün tasarımlarına da başladık. Bunların patent başvurularını yaptık. Yerli ilaç firmaları özellikle son dönemde çok ciddi destek alıyorlar. Bizim de tanık olduğumuz çok güzel gelişmeler bunlar."
"BU ÜRÜNÜN ÇOK KOLAY BİR ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VAR"
Ülkemizde patentlendikten sonra ticarileşmiş çok fazla ürün olmadığına dikkat çeken Arpa, şöyle devam etti:
Süreci yürütmek çok zor. Hem bürokratik zorluklar hem de şirketlerin kendi işleyişiyle ilgili zorluklar var. Bizim ürünümüzle ilgili özel bir üretim teknolojisine gerek yok. Biz laboratuvar ölçeğinde küçük üretimler yapıyoruz. Firmalar büyük ölçekte üretim yapıyorlar o yüzden önce bunu düşünüyorlar. Seri üretimde bizim ürünümüz ciddi bir avantaj sağlıyor. Çok kolay bir üretim teknolojisi var, bu ürün firmalara çok büyük bir katma değer olacak. Bu ürünlerden elde edilen bilgiyle yeni ürünlerin geliştirilmesine de katkı sunacak. Hem devletin hem de firmaların bu çalışmalara desteği çok önemli. Daha başlangıç aşamasında üniversitelerle firmaların ortaklığında geliştirilmeli."
"HİÇBİR BAŞARI TESADÜF OLMADIĞINI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Gülden Zehra Omurtag ise "Hiçbir başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gördük. Çok mutlu olduk, emekleri için bütün ekibi kutluyorum. Ticari bir ürüne dönüşürse hem ülkemize hem de dünyaya ve insanlığa çok büyük bir katkısı olacak. Çok çalışıyorlar ve çalışınca emeğin karşılığı da böylece geliyor" şeklinde konuştu.