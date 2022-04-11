Yerli ilaca Avrupa Patent Tescili

"ÜRÜN PİYASADAKİ MEVCUT BENZERLERİNDEN YÜZDE 50 DAHA UCUZ"

Prof. Dr. Hatice Yeşim Karasulu, Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur ve Dr. Eczacı Emre Şefik Çağlar ile birlikte 4 kişilik bir ekiple bu ürünü geliştirdiklerini belirten Arpa, "Hocalarımızın özellikle geçmiş bilgi ve birikimlerinin bunda çok büyük katkısı ve emeği var. Bu ürünün patentini aldık ama asıl önemli olan ruhsatlandırılıp ticarileştirilmesi. Dolayısıyla hem toplum sağlığına katkısı hem de ülke ekonomisine katkısı ne olabilir diye düşünerek bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Geliştirdiğimiz ürün piyasadaki mevcut benzerleri ile yüzde 50 daha ucuz. Bu açıdan önemli bir katkı sunacak. Biz sadece ulusal değil uluslararası piyasada da kullanılabilecek bir ürün tasarladık. Zaten Avrupa tescil belgesi bize Avrupa'daki çeşitli ülkelerde bu avantajı sağlamış oluyor. Oradaki ticari ürünlere göre hem etkinlik hem de maliyet açısından avantajlar sağladığı için eğer ruhsatlandırılıp ticarileştirilirse hem halk sağlığı hem de ekonomik açıdan ulusal ve uluslararası çapta bir avantaj oluşturacak" ifadelerini kullandı.