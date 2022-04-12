Hibrit yöntemle inme ve felç kader değil

"DÜNYADA BU İŞLEMİ YAPAN 3 MERKEZDEN BİRİYİZ"

Dünyada bu işlemi yapan 3 merkezden biri olduklarına dikkat çeken Kalko, şöyle konuştu: "Biri Çin'de, biri Amerika'da, biri de bizim merkezimiz. Bu işlemi 24 saatten 2 aya kadar olan dönemde ise yalnızca biz yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden hatta yurtdışından hastalarımız geliyor. Ayrıca 50 yaşlarında bir hasta, inme sonrası felç geçirdiğinde devlete ve sosyal güvenlik sistemine de ciddi bir yük getiriyor. Evde bakım hizmeti alması gereken bir hasta hem iş gücü kaybı oluyor hem de bakımı için para harcanıyor. Biz bir işlemle bir ay içerisinde bu hastaları normal hayatına döndürüyoruz. Dolayısıyla hibrit yöntem bu anlamda da çok büyük bir çığır açıyor. Ben yeni bir şey bulmadım, akademik bir iş yapıyoruz ve objektif kriterler oluşturduk. Beyin dolaşımını çok iyi öğrendik."