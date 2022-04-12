İftarda az yemek kas ağrılarını tetikliyor

Doç. Dr. Aydın Arslan, Ramazan ayının başlaması ile birlikte beslenme şekilleri farklı olan bireylerin sahur ve iftar arasındaki 14-16 saati oruçlu olarak geçirdiğine dikkat çekerken yeni beslenme adaptasyonunda yeme içmeye çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Aydın Arslan, "Dengeli beslenme sağlıklı bir kas iskelet sistemi için çok önemlidir. Ramazan ayı içerisinde uzun süren açlık ve susuzluk dönemini takiben iftar ve sahur öğünlerinin dengeli bir şekilde ayarlanması, doktorlar tarafından önerilen besin ve ilaç takviyelerinin uygulanma şeklinin düzenlenmesi gerekmektedir" dedi.

Ramazanda sıvı alımının çok büyük önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Aydın Arslan, "Özellikle gazlı içecekler tercih edilmemeli ve sıvı alımı daha çok su olarak tercih edilmelidir. Yeterince su içmek eklem sağlığı için çok önemlidir. Kas iskelet sistemi ve eklemler için protein ve liflerden zengin beslenme, karbonhidratlar ile birlikte dengeli olarak ayarlanmalıdır" diyor.

ORUÇ SU İLE AÇILMALI

Orucun sağlık açısından su ile açılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın Arslan, "Kemik eklem sağlığı için vazgeçilmezimiz olan kalsiyum kaynakları süt ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler tercih edilebilir. Ramazan ayında öğün miktarı az olmamalıdır. Yetersiz kalori ve sıvı alımı halsizlik, kas ve eklem ağrıları, çabuk yorulmave baş ağrısı gibi semptomlara yol açabilir. Yaş, cinsiyet ve günlük aktivite düzeyi göz önünde bulundurarak öğün miktarları ayarlanmalıdır." Dedi.

EGZERSİZİ YEMEKTEN HEMEN SONRA YAPMAYIN

Kas ve eklem ağrıları için egzersiz yapmak zorunda olanların hareketlerini yemekten hemen sonra yapmaması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Aydın Arslan, "Ramazan ayında egzersiz hemen yemek sonrası değil öğünlerden bir süre sonra tercih edilmelidir. Oruçlu olduğunuz zamanlarda efor yaptıracak koşu, tempolu yüzme, futbol, basketbol gibi rekabet içeren sporlar profesyonel olmayan kişilere önerilmez. Yürüyüş, germe ve kültür fizik egzersizleri tercih edilmelidir. İftardan 2-3 saat sonra yürüyüş yapmak önerilir. Gün içerisinde hareketsiz kalınması kas iskelet sisteminde ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara yol açabilir. O nedenle ramazan aylarında gündüz oruç tutulan sürenin uykuda geçirilmesini önermiyoruz." Dedi.

Son yıllarda aralıklı oruç yöntemi de diyetisyenler ve hekimler tarafından sıklıkla uygulanmaya başlandı. Burada önemli olan; kişinin günlük ihtiyacı olan besinleri almasını sağlamak. Doç. Dr. Aydın Arslan'a göre aralıklı oruçlarda da yetersiz beslenilmemesi gerekiyor: "Özellikle günlük protein, mineral ve vitamin ihtiyacımızı karşılayamadığımızda kemik, eklem kıkırdağı ve kas dokularda zayıflama olabilir. Oruç ibadeti veya aralıklı oruç ile yapılan diyet bilinçli bir şekilde uygulanmalıdır."