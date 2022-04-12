Önce donduruldu, sonra hayata döndürüldü

Batman'da kalpten çıkan ana damarın yırtılması sonucu hastaneye Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 55 yaşındaki Azime Padır, sıra dışı operasyonla hayata tutundu. Kalpten çıkan ana damarın yırtılması sonucu bilinç kaybıyla hastaneye kaldırılan Padır, acil ameliyata alındı. Ölüm riskinin yüksek olduğu bir ameliyat kararı alan Kalp Damar Cerrahı Dr. Faruk Gençoğlu, önce aileyi bilgilendirdi ardından ise hastayı ameliyata aldı.

Ameliyatın yapılabilmesi için hastanın kan dolaşımının komple durdurulması gerektiğini belirten Dr. Gençoğlu, hastayı 18 derece soğutarak adeta hastayı dondurarak kan dolaşımını durdurdu. Kan dolaşımı durdurulan Padır, 5 saatte ameliyat edildi. Ameliyat sonrası Padır, 8 günde sağlığına kavuşarak taburdu edildi.

"EVLADIM GİBİ BANA DESTEK OLDU"

Sağlığına kavuşan Padır, "Hastalık sürecim beni çok korkuttu. Çok zor bir ameliyat geçirdim. Doktorum benimle çok ilgilendi. Bana büyük şefkat gösterdi. Bu zor zamanımda evladım gibi bana destek oldu. Ona hep dua ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.