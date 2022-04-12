Oruçta 15. günden sonra yenilenme dönemi başlar

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, oruç tutmanın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu…

Oruç sadece aç kalmak değildir. Bedeni bir ibadet gibi görünmekle beraber ruh/zihin durumumuzu ve toplumu derinden etkiler. Orucun zihin sağlığı, toplum sağlığı ve beden sağlığına önemli faydaları vardır. Toksinlerin, zararlı alışkanlıkların hayatımızdan uzaklaştığı, kendi depolarımızın ve imkânlarımızın maksimum kullanıldığı bir yenilenme sürecidir. Dengelerimizin gözden geçirildiği ve sağlığımızda yaptığımız yanlışların düzelmesi için adım attığımız bir zamandır. Oruçta ilk bir hafta 10 gün oruca alışma sürecidir. 15'inci günden sonra vücuttan toksinlerin uzaklaşma ve yenilenme dönemidir.

Neden 1 ay oruç tutulur?

İdeal oruç 1 aydır çünkü bir aydan uzun oruçlarda vücutta kas kütlesi de etkilenmeye başlar ve kastan erimeler başlar.

Orucun zihin sağlığına etkisi: Ramazan dönemi kendimizle yüzleştiğimiz, hayatımızı gözden geçirdiğimiz ve hatalarımızı düzeltmek için adım attığımız dönemdir. Zihnimizde daha verimli çalışmaya başlar.

Toplum sağlığına etkisi: Toplum kendisiyle yüzleşir, hatalarını görür ve ihtiyaç sahiplerinin durumunun daha iyi anlaşılır. Toplumun değerleri, bazı unutulan değerleri yeniden canlanır. Hataların düzeltilip daha sağlıklı bir topluma adım atılır.

Beden sağlığına etkisi: Oruç vücudumuzun tüm hücrelerine etki eder. Vücudumuzun resetlenme, detokslanma ve yenilenme dönemidir. Akıl sağlığından kilo sorunu çözümüne kadar her sistemi etkiler.

Beyin sağlığı ve fonksiyonlarını pozitif etkiler. Kök hücre üretiminin tetiklenmesi ve dejeneratif durumun durdurulması / yavaşlatılmasına etki eder. Pek çok araştırmada Alzeimer ve Parkinson gibi hastalıkların oluşun sürecini geciktirdiği görülmüştür. Ayrıca vücutta enflamasyon azalmasıyla MS gibi hastalıklar üzerine de olumlu etki sağlar. Daha iyi beyin fonksiyonları, öğrenme ve anlamaya neden olur.

Sindirim sistemi sağlığını düzeltir / dengeler. İkinci beyin dediğimiz bağırsak sistemi ve sindirim sistemi dinlenme ve hücre yenilenme sürecine girer. Toksinlerden uzaklaşır, enflamasyon azalır ve çalışması düzelir. Ayrıca karaciğer yağlanması azalır. Pankreas da dinlenme ve elindeki enzim ve insülini daha iyi kullanmaya başlar, insülin direnci düşer ve şeker hastalığı ile organ hasarlarının durdurulmasında artı etki görülür.

Kalp damar sistemi sağlığını düzeltmede ve korumada etkili olur. Oruç koruyucu etki gösterir. Kandaki Trigliserit, LDL kolesterol seviyeleri düşer ve damar enflamasyonu da azaldığından damar duvarı koruması olur. Koroner kalp hastalığı oluşma riskini azaltır. Ayrıca tansiyonun dengelenmesinde pozitif etki gösterir.

Bağışıklık sistemini ve vücut direncinin güçlendirir. Oruç tutma döneminde vücutta enflamasyon azalır bu sayede kök hücrelerin artışı tetiklenir, alyuvar artışı neticesinde bağışıklık sistemi güçlenir. Vücudun koruma mekanizması hem yenilenir hem de güçlenir.

Kanser hücrelerine karşı savaşta vücut güçlenir. Hücreleri daha iyi tanıyıp yok etmeye çalışır. Ayrıca kemoterapi ve tedavi süreci daha etkin olur. Maddelerin kanseri yok etme etkisi artar.

Obezite ve kilo fazlalığı giderilmesinde oruç etkili olur. Vücut ağırlığının % 8-10'luk kısmı kaybedilebilir. Yağlar yıkılarak vücudun ihtiyacı enerji sağlanır.

Oruç yaşlanma sürecini yavaşlatır ve sağlıklı yaşam süresi uzaması üzerine etkili olur. Vücutta yağların ve toksik maddelerin azalması neticesinde yenilenme süreciyle beraber daha güzel ve sağlıklı bir cilt olur. Vücut kendini yeniler.

Unutulmaması gereken en önemli nokta oruç tutarken asla beslenmede aşırıya kaçılmamalı ve öncesinde sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır.

Aşırı karbonhidratlı, hazır gıdalar, aşırı yağlı ve ağır gıdalardan uzak durulmalıdır. Sağlık problemleri tetiklenebilir.