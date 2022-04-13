Canlı yayınla laparoskopik prostat kanseri ameliyatı yapıldı

Ameliyatı online olarak takip eden hekimler aynı zamanda eş zamanlı sorular sorarak ameliyatın önemli noktaları ile ilgili bilgi aldılar.

Prof. Dr. Volkan İzol, erkeklerde en sık görülen kanserlerin başında gelen prostat kanserinin cerrahi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin artan sıklıkla uygulandığını belirtti. İzol, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini, yaklaşık 400 hekimin online olarak katıldığı operasyonda katılımcıların eşzamanlı sorular sorarak ameliyatın önemli noktaları ile ilgili bilgi aldıklarını kaydetti.

Laparoskopik cerrahinin başlıca avantajlarının minimal kanama, erken dönemde normal hayata dönüş, idrar kaçırma oranlarının daha düşük olması ve daha iyi ereksiyon oranları olduğunu sıralayan Prof. Dr. Volkan İzol, bu tip eğitim ve kursların pandemi dönemi engeline takıldığını, ancak bu süreçten sonra organizasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.