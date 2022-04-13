Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle

Henüz 8 yaşındayken babasının yanına gitmek için evden çıkan Osman'ın, karşıdan karşıya geçerken gözüne bir cisim çarptı. Onunla uğraşırken karşıdan gelen kamyonu göremedi ve o andan itibaren bütün dünyası değişti. Kamyon kazasından sonra iki bacağını birden kaybeden Osman tedavi için ailesiyle birlikte Suriye'den Türkiye'ye geldi ve burada tedavi süreci başladı. AID Uluslararası Doktorlar Derneği'nin İstanbul'daki ortez protez merkezinde protezlerine kavuşan Osman koltuk değnekleriyle yürümeye başladı. Şu an 13 yaşında olan Osman'a geçtiğimiz hafta diz eklemi olan yeni protezleri takıldı. Osman artık insan ve koltuk değneği desteği olmadan tek başına yürüyebiliyor.

"ARTIK OKULA GİDEBİLİYORUM"

Eskisine göre şu an kendisini daha iyi hissettiğini söyleyen Osman, "Bunları yapabildiğim için çok mutluyum. Bana bunu nasip ettiği için Allah'a her gün şükrediyorum. Önceden hiç top oynayamıyordum artık oynayabiliyorum. Okula da gidemiyordum ama yeni protezlerim sayesinde gitmeye başladım. Okulda arkadaşlarımla oynayabiliyorum, ihtiyacım olduğunda bana yardım ediyorlar. En büyük hayalim de bir gün okulumu bitirip doktor olmak. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"BİZE MUHTAÇ OLMAMASI DAHA MUTLU OLMASINI SAĞLIYOR"

Annesi Hamide Hanım ise, "Şu an Osman'ın geldiği noktadan çok memnunum çünkü artık kendi ihtiyaçlarını kendisi görebiliyor, ben ona hiçbir şekilde yardımcı olmuyorum. Ruh hali de önceden daha değişkendi, daha yorgun ve bitkin oluyordu ama şimdi öyle değil. Bize hiç muhtaç olmaması onun daha mutlu olmasını sağlıyor. O yüzden en başta bize bu desteği sağlayan AID'e sonra da diğer hayırseverlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

4 AYRI MERKEZDE SAVAŞ MAĞDURLARI İÇİN PROTEZ DESTEĞİ

Osman'ın ellerinde büyüdüğünü dile getiren AID Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Ortez Merkezi projesinin kurucusu Kehriban Parspancı, şunları söyledi: "Osman buraya geldiğinde çok küçüktü ve elimizde büyüdü. Protezlerini taktıktan sonra bırakmadık, takip etmeye devam ettik. İstanbul'da bir ana merkezimiz, Reyhanlı, İdlip ve Cerablus'ta ise 3 tane merkez binamız var. Bu merkezlerde savaşta uzuvlarını kaybetmiş ya da destekleyici aparatlara ihtiyacı olanları tespit edip, ana merkezimizde bunları üretiyoruz ve bölgeye gönderiyoruz. Fizyoterapiste ihtiyaçları varsa bunları da karşılıyoruz ve hastalarımızı ilerleyen süreçte de takip ediyoruz. Ayrıca savaşın olduğu Yemen, Azerbaycan gibi ülkelere de protez yardımı yaptık. Şu anda da Afganistan'da çok fazla ihtiyaç olduğunu tespit ettik ve orada da bir merkez açma konusunda görüşmeler yapıyoruz."

Fotoğraf: Hatice ÇİNAR





Mutluluğun ilk adımları... Küçük Osman yeni proteziyle... | Video