Nöroloji Uzmanı Hilal Horozoğlu: Türkiye’de 130 Bin Parkinson hastası var

Parkinson hastalığının 55 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 1'inde görüldüğüne dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Hilal Horoz Türkiye'deki 130 bin pankinson hastasından ancak yarısının tedavi aldığını, diğer yarısının ise bu hastalığın farkında olmadığını kaydetti.

HAREKETLERDE YAVAŞLIK VE TİTREME PARKİNSON BELİRTİSİ

Parkinson hastalığında en çok görülen başlangıç bulgularının hareketlerde yavaşlık, genel olarak vücut sertliği ve titreme olduğuna vurgu yapan Horozoğlu, "Bu 3 bulgu motor bulgularımız. Daha farklı bulgularda hastalarımızda gözlemlenebiliyor. Ancak en çok karşılanan bu 3 bulgunun başka sebeplere bağlanarak göz ardı edilmesine sık sık rastlıyoruz. Hastalar örneğin hareket yavaşlamasını hissettiklerinde bunu genel yaşlanmaya ya da eklem bozukluklarına bağlayabiliyorlar. Bu nedenle doktora başvuru ve tanı ne yazık ki gecikmekte. Oysaki tanı konulduktan sonra hastalar uygun tedaviyle bağımsız yaşamlarını sürdürebilirler. Bu açıdan da farkındalığın arttırılması konusunda 11 Nisan Parkinson hastalığı günü olarak kutlanmakta" dedi.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Bu hastalığın çoğu zaman ömür boyunca insanlarla beraber olacak bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Hilal Horozoğlu; "Teşhis konulduğu anda tedaviye yönelik yapılacak her şey hastanın günlük yaşamını bağımsız olarak sürdürebilmesini amaçlamakta. Tedavi edildiği takdirde hastalarımız ömür boyu son derece rahat bir şekilde hayatlarını sürdürebilirler. Parkinson hastalığı ile ilgili herhangi bir bulgusu olan vatandaşlarımızın nöroloji uzmanına başvurarak tedavi almalarını önermekteyiz. Parkinson hastalığının teşhis ve tedavisini yaptıran hastalarımız dik bir yokuşun tepesinden hızla inmek yerine ılımlı bir rampadan yürür gibi hayatını idame ettirebilirler. Bu nedenle erken tedavi ve farkındalık diyoruz" şeklinde konuştu.