Sporsuz karın kasının formülü elektromanyetık dalgalar

Hem kadınlar hem de erkekler karın kaslarını güçlendirip, görüntü olarak iyileştirmek için hayal kurar. Birçoğumuz yeni yıla; daha güzel bir vücut, daha sağlıklı beslenme ve daha fazla spora gitmek gibi kararlar alarak başlar. Ancak şubat ayına kadar bu kararlardan genellikle vazgeçilir. Yoğun hayatlarımızın arasında spora ve karın kası geliştirmeye vakit ayırıp emek harcamak biraz zor gelebiliyor. Bir de konu görünümünü iyileştirme yolculuğuna geldiğinde, birçok insan beklenen sonuca çok kısa bir sürede ulaşmak istediğinden, hayal ettiği bedene kavuşamadığını düşünüp motivasyonunu sürdürmekte zorlanıyor. Ancak, değişim zaman alır ve istikrar gerektirir. Bazen bundan daha fazlası da gerekebilir. Neyse ki, vücut tonunu iyileştiren ve kasları güçlendiren cihazlar ile günümüzde spor yapmadan da daha kaslı ve şekilli bir vücuda sahip olmak mümkün…belirli günlerinde spor salonunda vakit harcıyor ve bu çalışmaya sağlıklı beslenme ile eşlik ediyor olabilirsiniz. Ancak karın gibi inatçı bölgeler bazen sıkı çalışmanıza yanıt vermeyebilir. Vücuttaki yağ hücrelerini hedef alan ve ameliyatsız bir şekilde azaltmaya yardımcı olan vücut şekillendirme cihazları ilginizi çekebilir. Uygulamalardan bazıları, yağ hücrelerini dondurarak çalışır. Bazıları ise, radyofrekans ve ultrason enerjisi gibi ısı enerjilerinden yardım alır. Tüm bu cihazlar; karın, üst bacak, kol, sırt gibi bölgelerde yağları azaltmak ve kas tonunu iyileştirmek için kullanılmaktadır. Peki, ameliyatsız vücut şekillendirme cihazları ne kadar etkilidir? Sonuçlar kalıcı mıdır? Soruları sizler için yanıtladım…yaptığınız spor ve diyet, hayalini kurduğunuz vücut şekline ulaşmanız için yeterli olmayabilir. Vücut şekillendirme cihazları, vücudunuzu şekillendirmek için size yardımcı olabilir. İnatçı yağ hücrelerini yok etme prensibi ile çalışan ameliyatsız vücut şekillendirme cihazları, sorunlu bölgelerdeki fazlalıkları giderir. Bazen de daha şekilli bir görünüm için elastikiyetini kaybeden bölgeleri kaldırır ve şekillendirir. Aslında bu cihazların faydaları çok çeşitlidir. Kasları geliştiren bu cihazlar, yağ kaybına da yardımcı olur. Kol altındaki yağlanmalar ve karın bölgesi de dahil olmak üzere inatçı bölgelerdeki yağları azaltabilir. Sarkmış cildi sıkılaştırmaya destek olur. Bunu kesi, ameliyat ve iyileşme süresine gerek kalmadan yapar. Ayrıca, ortalama 30-45 dakika süren seanslar ve uzun süre devam eden sonuçlar nedeni ile birçok kadın ve erkek tarafından tercih edilmektedir.yetik dalgaları; deriyi ve yağ dokularını geçerek kas kütlesine ulaşır. Kas kütleleri üzerinde sürekli ve yoğun bir kasılma etkisi yaratır. Bu da hedeflenen kas grubunu etkili bir şekilde uyarır. Bu sayede, spor salonunda saatler harcayarak yapacağınız antrenmanlardan daha yüksek bir yoğunlukta egzersiz etkisi oluşturabilir. Çünkü doğrudan hedeflenen kas grubundaki kas kütlesini uyarma prensibi ile çalışır. Yüksek yoğunluklu elektromanyetik dalga teknolojisi, maksimal üstü kas kasılmaları meydana getirir. Bu kasılmalar, normal kasılmalardan çok daha uzun sürmektedir. Dolayısıyla uygulama yapılan bölgedeki kaslar, oluşan gerginliğe adapte olarak çok daha hızlı bir şekilde gelişir, güçlenir ve belirginleşir. Aslında tek bir seansta yaklaşık 20 bin mekik etkisi yarattığı bilinmektedir. Bunu, sadece 30 dakika gibi kısa bir sürede kasları binlerce kez kasarak yapmaktadır. Bu uygulama, zaten iyi sayılabilecek bir durumda olan ancak spor salonunda çok fazla zaman harcamadan kaslarını geliştirmek isteyen kişiler için ieal olabilir. Bununla birlikte, yağ dokusu fazla olan kişilerde sonuçların etkinliğinin daha düşük seviyelerde olacağı unutulmamalıdır. Bölgesel incelme cihazları ile birlikte uygulandığında, spor yapmadan aynı anda hem yağ hücrelerini azaltmak hem de kasları güçlendirmek ve belirginleştirmek mümkündür. Ameliyatsız uygulamalar söz konusu olduğunda, en çok merak edilen konulardan biri sonuçların ne zaman görüleceği ve etkilerin ne kadar kalıcı olduğudur. Aslında bu teknolojide doğrudan yüksek yoğunluklu elektromanyetik dalgaları kullandığından, etkilerini ilk seansta bile görmek mümkündür. Hatta tek seansta yarattığı 20 bin mekik etkisi ile spor salonunda yapabileceğinizden çok daha fazlasını başarabilmenize olanak tanır. En önemli avantajlarından biri de işlemden sonra kesinti süresi olmaması ve sosyal hayata hemen dönüşe olanak sağlamasıdır. Bununla birlikte, herhangi bir sağlık sorununuz varsa seanslara başlamadan önce doktorunuza danışmak sizin için doğru olacaktır.