Acell PRP saç tedavisi ile etkili ve kalıcı çözüm

Zamanla zayıflayarak seyrelen saçlar, kişinin hem görünümünü hem de psikolojisini ve başkaları ile olan ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Yenilikçi bir yöntem olan ACell PRP saç tedavisi, sadece tek seansta dökülmenin önüne geçerek daha güçlü, canlı ve parlak saçlara kavuşma olanağı sağlıyor. Tekrar gerektirmeyen, sadece tek seansta etkili sonuç alınabilen ACell tedavisi; yoğun iş temposu nedeniyle bakım yaptırmaya vakti olmayan, şehir dışında veya ülke dışında yaşayan, sürekli tedaviye gelemeyen ve dolayısıyla seanslı işlemlere zaman ayıramayan kişiler için oldukça ideal bir çözüm sunuyor.Tek seferde en yüksek iyileşmeyi sağlayan ACell ile günümüzde tıbbın farklı alanlarında başarıyla uygulanan PRP (platelet/ trombosit hücrelerinden zengin plazma) tekniğinin birleşiminden meydana gelen ACell PRP, saç tedavilerinde etkili ve kalıcı bir çözüm sunuyor. Modelleme yöntemiyle kök hücrenin yeniden doku üretmesini sağlayan ACell PRP; ekstraselüler matriks tozu ve PRP kombinasyonundan oluşuyor. Doku üretimini hızlandıran bir madde olan ekstraselüler matriks ile hücreler arasında bağlantı kuruluyor. ACell PRP saç tedavisi ile aktifleşerek canlanan kök hücreler çevrede bulunan sağlam dokuyu taklit ediyor. Bu sayede mevcut saçlar, etrafını saran sağlıklı kökleri takip ederek çoğalıyor. Hem yeni kökler oluşuyor hem de önceden var olanlar güçleniyor.Tedavi edici özelliğiyle öne çıkan bu özel yöntemden saç ekiminden önce veya saç ekimi işlemi sırasında destekleyici olarak da yararlanılabiliyor. Sadece tek seansta sonuç alınabilen ACell PRP saç tedavisi, yoğun çalışma temposu nedeniyle uzun seanslara zaman ayıramayanlar için de son derece ideal. Alanında uzman doktorlar tarafından uygulanan bu özel yöntemle kişi acısız ve konforlu bir şekilde sağlıklı, parlak, canlı ve güçlü saçlara kavuşabiliyor.ACell PRP saç tedavisinde, Amerika'dan ithal edilen ve içeriğinde bulunan exstra celluar matrix'le 'magic powder' olarak da adlandırılan ACell tozuyla, kişinin kendi kanından üretilen PRP bir araya getiriliyor. Lokal anesteziyle ortalama bir saat içinde tamamlanan tedavide önceden hazırlanan ACell PRP cilt altına enjekte ediliyor. Saç köklerinin ve kanalların hedeflendiği işlem sırasında büyüme faktörlerinin ve aktif olmayan kök hücrelerin aktivasyonu sağlanıyor. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ACell PRP saç tedavisinin ardından kökler güçleniyor, saçlara daha dolgun ve gür bir görünüm kazandırılıyor. Ayrıca dökülme yavaşlatılabiliyor veya önüne geçilebiliyor. Yöntem, saç ekiminden maksimum verim almak amacıyla da kullanılıyor. Saç ekiminden sonra dokuyu hızla onarıyor, yara iyileşmesi hızlanıyor.ACell PRP saç tedavisi 4. aydan itibaren etkisini göstermeye başlıyor. Zamanla saç kalitesi artıyor, güçlenme ve parlaklık sağlanıyor. Birinci yılın sonunda ise hedeflenen sonuçlara ulaşılabiliyor. Tedavinin sonuçları saç ve cilt yapısına bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor.