Uzmanlar saman nezlesine karşı uyardı! Tedavi edilmeyen saman nezlesi...

Baharın gelmesiyle beraber alerjik rinit, halk arasındaki adıyla saman nezlesi çok daha sık görülüyor. Genellikle polen alerjisi kaynaklı olarak ortaya çıkan saman nezlesinin Türkiye'de görülme sıklığı erişkinlerde 1,6 ile 27,5 arasıyken, çocuklarda bu oran 2,9 ile 39,9'lara kadar çıkıyor. Saman nezlesinin en sık görülen kronik solunum hastalıklardan biri olduğunu belirten Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), tedavi edilmediği taktirde ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini hatırlattı.

SAMAN NEZLESİ CİDDİYE ALINMALI

Burunda kaşıntı, hapşırık, renksiz burun akıntısı, geniz ve damakta kaşıntı, geniz akıntısı, gözlerde kaşıntı, kızarma, sulanma gibi belirtilerle saman nezlesinin kendini gösterdiğini ifade eden TÜSAD Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, şu uyarılarda bulundu: "Saman nezlesine bağlı şikâyetler önce mevsimsel olarak başlar ancak tedavi edilmezse şikâyetler kronikleşebilir. Tedavi edilmeyen saman nezlesi, ilerleyen dönemde gece horlaması, uyku kalitesinde bozulma, koku kaybı, şikâyetlerin arttığı günlerde okula ve işe gidememe, şiddetli burun tıkanıklığı ve sinüzit gelişmesine neden olabilir."

"Saman nezlesi yani alerjik rinitin en çok birlikte görüldüğü hastalık "astım". Alerjik rinitli hastaların yüzde 40'ında, astımlı hastaların yüzde 80'inde ise alerjik rinit görülebiliyor. Eğer alerjik nezleye nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, öksürük ve hırıltı-hışıltı eşlik ediyorsa astımdan şüphelenmek gerekir. Saman nezlesinde görülen burun tıkanıklığı tedavi edilmezse sinüzit ortaya çıkabilir. Burun polipleri, orta kulak iltihabı, uyku apne sendromu da saman nezlesinin sebep olabileceği önemli rahatsızlıklar. Bu nedenle saman nezlesi ciddiye alınmalı ve mutlaka tedavisi için immünoloji ve alerji hastalıkları uzmanına başvurulmalı."

OMICRON İLE NASIL AYIRT EDİLİR?

Saman nezlesi ile koronavirüsün alt varyantı olan Omicron'un ortak belirtiler nedeniyle sıkça karıştırılabildiğini dile getiren Özşeker, iki hastalığın ayırt edici özelliklerini ise şöyle sıraladı: "Hapşırık, burun tıkanıklığı, öksürük ve nefes darlığı iki hastalıkta da görülebilen belirtiler. İki hastalığın en belirgin farkı, Omicron'da görülen kas ve eklem ağrısının saman nezlesinde olmaması. Ayrıca saman nezlesine göz akıntısı, kaşıntı ve kızarıklığı Omicron'daki belirtiler arasında yer almaması."

POLEN ALERJİSİNDEN KORUNMA YOLLARI

Polen alerjisi, korunma yöntemleri bilinmezse bahar aylarını kâbusa çevirebildiğini ifade eden Özşeker, saman nezlesinden korunmak için alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulmasını önerdi ve şu tavsiyelerde bulundu: "Rüzgârlı havalarda açık havaya çıkarken mutlaka maske, gözlük ve şapka takarak kendinizi koruyun. Eve girdiğinizde dışarı kıyafetlerinizi mutlaka değiştirin, duş alın. Rüzgârlı ve sıcak havalarda içeriye polen girmemesi için cam kapalı uyuyun. Evinizi sabah saatleri yerine öğleden sonra havalandırın, rüzgârlı havalarda pencereleri açmayın. Seyahat ederken rüzgârlı günlerde araba camlarını kapalı tutun. Aracınızda polen filtresi bulundurun, bakım ve temizliğini düzenli olarak yaptırın."