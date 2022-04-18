Sağlıklı bir yaşlanma için hareket edin

Fiziksel aktivitenin, iskelet kasları tarafından üretilen, enerji gerektiren herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlandığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, çalışırken, oynarken, ev işleri yaparken ve boş zamanlarda yapılan hareketlerin hafif şiddette fiziksel aktivite kapsamına girdiğini vurguladı. Orta şiddet olarak tanımlanan düzenli yürüyüş, bisiklete binme, yüzme gibi fiziksel aktivitelerin ise sağlığa anlamlı yararlı etkileri olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto "Yetişkin bireylerin sağlığının kazanılması ve sürdürülmesi için haftada 150 dakika süreyle, tercihen 30 dakika, haftada 5 gün yürüyüş, hafif koşu, bisiklet veya yüzme gibi büyük kas grubunun kullanıldığı orta şiddette dayanıklılık aktiviteleri önerilmektedir. Ayrıca haftada 2 gün, vücudun farklı bölgelerindeki büyük kas gruplarını içeren kuvvet egzersizleri, kemik ve kas dokuların kaybının önlenmesi ve korunması açısından önemlidir" dedi.

Düzenli ve yeterli fiziksel aktivite ile kas kuvvetinin arttığını belirten Çeto, "Yeterli fiziksel aktivite ile kemik mineral yoğunluğu artar, osteoporoz önlenir, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç, diyabet, meme, kolon kanseri ve depresyon riski azalır; kalça ve omurga kırıklarından korunmak için düşme riski azalır; enerji dengesi ve kilo kontrolü sağlanır. Fiziksel aktivite ile sağlıklı yaşlanma sağlanır, daha aktif yaşlı bireyler yaratılması amaçlanır" diye konuştu.