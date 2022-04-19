Türkiye sağlık turizminde ilk 5’in içinde

Türkiye sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında ve toplam sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 içinde. Medikal turizm özelinde (ülke sınırlarını aşan hastanın tedavi edilmesi) Türkiye ilk 5 içinde. Son yayınlanan TÜİK verilerine göre 2021 yılı ihracatımız 1,048 milyar dolar, gelen hasta sayısı ise 642 bin olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin sağlık turizminde bölgesel merkez olma hedefine katkı sağlamak amacıyla AmCham Türkiye, USHAŞ ve PwC Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan raporun sonuçları, düzenlenen online basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.
"Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi" başlıklı raporda, Türkiye'nin değer odaklı medikal turizminin röntgeni çekilirken, bir yandan da güçlendirilmesi ve potansiyelinin hayata geçirilmesine yönelik politika önerileri sunuluyor. Açılış konuşmalarını AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş Başkanları Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk ve MSD Türkiye Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu'nun yanı sıra; USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Sarıtaş'ın yaptığı etkinlikte, raporda öne çıkan noktalar, PwC Kıdemli Yöneticisi Özgür Avcuoğlu tarafından aktarıldı.
Medikal turizmin yarattığı yüksek katma değerle genel turizm gelirlerimiz içerisinde öne çıktığının ve sağlık sektörünün sürekli gelişimi için de önemli bir finansman kaynağı sağladığının altı çizilen raporda, aynı zamanda net ihracatçı pozisyonunda olması nedeniyle ülkemiz için önemli bir döviz kaynağı oluşturduğu belirtiliyor. Ve raporda şu detayların altı çiziliyor:
" Son 10 yılda, Türkiye'nin medikal turizm gelirleri ve Türkiye'ye gelen yabancı sayısı yaklaşık üç katına çıktı. Türkiye sağlık turizmi alanında dünyada en hızlı büyüyen ilk üç ülke arasında ve toplam sağlık hizmetleri ihracatında ilk 10 içinde. Medikal turizm özelinde (ülke sınırlarını aşan hastanın tedavi edilmesi) Türkiye ilk 5 içinde. Sahip olduğu kalifiye işgücü ve modern altyapısıyla Türkiye, şu anki konumundan daha yukarıda hizmet ihraç etme potansiyeli taşıyor. 2020 yılında Covid-19 pandemisinden olumsuz etkilenmiş olsa da, 2021 sektörün pandemi öncesi gelir ve hasta rakamlarını yakaladığı yıl oldu. Son yayınlanan TÜİK verilerine göre 2021 yılı ihracatımız 1,048 milyar dolar, gelen hasta sayısı ise 642 bin olarak gerçekleşti."
AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş Başkanı Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "AmCham olarak ana hedefimiz, 'ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç' olmak. Türkiye'nin sağlık turizmindeki rolünün güçlendirilmesi ve Türkiye'yi medikal turizm alanında daha rekabetçi bir merkez haline getirmek" dedi.
AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş başkanı ve MSD Türkiye Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu da Türkiye'nin sağlık turizmi alanında istediği hedeflere ulaşabilmesinde hem ilaç hem de tıbbi cihaz kapsamında son teknolojiye erişim sağlanması ve korunmasının büyük önemi olduğunu ifade ederek "Genel yaklaşım fiyat rekabetçiliğinden ziyade kaliteyi öne çıkaracak değer bazlı sağlık hizmetleri anlayışı olması" dedi.
USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Sarıtaş ise Türkiye'nin sağlık sisteminde son 20 yılda kat ettiği mesafe ve geldi noktanın dünyada sağlık politikaları literatürüne girecek bir dönüşüm olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Ülkemiz sağlık altyapısı, sağlıkta bilgi teknolojileri, hekim ve tedavi kalitesi gibi pek çok alanda önemli bir marka haline geldi. USHAŞ'ın kuruluş amacı ve görevi bu marka değeri dünyaya tanıtırken, bu hizmetlerin daha fazla dünya vatandaşına en iyi standartlarda sunulabilmesini sağlama. USHAŞ faaliyetlerini yürütürken en önemli prensip istişare ve ortak akıl. Bütün politika ve faaliyetlerimizde kamu, özel sektör ve STK'lar dahil bütün sektör paydaşları ile istişare ederek hareket ediyoruz. USHAŞ olarak ana hedeflerimizden biri medikal turizm alanında ülkemizi dünyadaki ilk 3 destinasyondan biri haline getirmek. "