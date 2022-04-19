Türkiye sağlık turizminde ilk 5’in içinde

AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş Başkanı Medtronic Türkiye, Batı Asya ve Levant Bölge Başkanı Ayhan Öztürk, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek "AmCham olarak ana hedefimiz, 'ülkemizi global pazarlara taşıyan bir güç' olmak. Türkiye'nin sağlık turizmindeki rolünün güçlendirilmesi ve Türkiye'yi medikal turizm alanında daha rekabetçi bir merkez haline getirmek" dedi.

AmCham Türkiye Sağlık ve Yaşam Bilimleri Komitesi Eş başkanı ve MSD Türkiye Genel Müdürü Gözde Güllüoğlu da Türkiye'nin sağlık turizmi alanında istediği hedeflere ulaşabilmesinde hem ilaç hem de tıbbi cihaz kapsamında son teknolojiye erişim sağlanması ve korunmasının büyük önemi olduğunu ifade ederek "Genel yaklaşım fiyat rekabetçiliğinden ziyade kaliteyi öne çıkaracak değer bazlı sağlık hizmetleri anlayışı olması" dedi.

USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Sarıtaş ise Türkiye'nin sağlık sisteminde son 20 yılda kat ettiği mesafe ve geldi noktanın dünyada sağlık politikaları literatürüne girecek bir dönüşüm olduğunu söyleyerek şöyle dedi: "Ülkemiz sağlık altyapısı, sağlıkta bilgi teknolojileri, hekim ve tedavi kalitesi gibi pek çok alanda önemli bir marka haline geldi. USHAŞ'ın kuruluş amacı ve görevi bu marka değeri dünyaya tanıtırken, bu hizmetlerin daha fazla dünya vatandaşına en iyi standartlarda sunulabilmesini sağlama. USHAŞ faaliyetlerini yürütürken en önemli prensip istişare ve ortak akıl. Bütün politika ve faaliyetlerimizde kamu, özel sektör ve STK'lar dahil bütün sektör paydaşları ile istişare ederek hareket ediyoruz. USHAŞ olarak ana hedeflerimizden biri medikal turizm alanında ülkemizi dünyadaki ilk 3 destinasyondan biri haline getirmek. "