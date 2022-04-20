Dr. Güneş Ertürk; İlkbahar ve yaz mevsimlerinde cilt için 10 altın öneri

1.Güneş koruyucu kremlerinizi hazırlayın. Cilt tipinize uygun olsun. Yağlı ve akneli ciltler gözenekleri tıkamayan, alerjik ve kızarık olanlar yatıştırıcı özelliği olan ve alerji yapma olasılığı düşük, lekeli ciltler antioksidanlı güneşten koruyucular kullanmalı. Aslında yaz kış kullanmak gerekir ama bu kış unuttuysanız açığı kapamalısınız.

2. Cildinizi yenileyen antioksidan, vitamin, peptid veya büyüme faktörlü kremleri gündüz ve geceleri sürmelisiniz. Mevsim değişiklikleri cildi yorar. Cildi onaran ve yenileyen kremler düzenli olarak kullanılmalı.

3. stres cildimizin düşmanı. Stres esnasında cilt kendini korutamıyor, kötü maddeler ortaya çıkıyor, kortizon artarak hücreleri yoruyor. Havalar güzelleşince en iyi stres savar ilan edilen doğaya kendinizİ atın. Vaktiniz olduğunda yeşilliğin zengin olduğu ortamlarda bulunun. . Ağaçlara sarılın, ayaklarınızı toprağa basın ki vücudunuz yüklendiği elektrikten kurtulsun.

4. Kuru cilde sahip olanlar çabuk kırışma riski yüksektir. . Çünkü yağ salgısı ve nem az olunca cilt daha çok bükülür. Böylece zamanla mimik bölgelerinde çizgiler derinleşmeye başlar. Kuru ciltler nemlendirici kullanımını ihmal etmemelidir.

5. İlkbaharda ölü derileri temizleyelim ayda iki kez nemli bir pamuğa 4-5 damla üzüm çekirdeği yağı damlatın. Biraz toz şeker serpin. Yüzünüz genel olarak bu pamukla çok bastırmadan hafifçe ovalayın. . Ilık suyla yıkayın. Nemlendiricinizi sürün. Gündüz yapmayın. Çünkü peeling yüzü hassaslaştırıp gün ışığından zarar görmesine neden olabilir.

6.Ultraviyole ışınlarını geçirmeyen bir güneş gözlüğünüz olsun. Dış ortamlarda gözlük takmaya özen gösterin. En zayıf cilt göz çevresi ve güneş koruyucuları bu bölgeye rahatça süremiyoruz. Çünkü gözümüze girip rahatsız ediyor. Bu nedenle gözlükle göz çevresi derinizi korumalısınız.

7. Artık beslenmenize dikkat edin. Zira kalori fazlası, şeker, tuz, hamur işleri, kızartmalar ve hazır gıdalar hücrelerimizi yaşlandırıyor. Bu cildin de yaşlanması anlamına geliyor. Toksinlerin atılması için bol su için. Yemeklerinizi maydanoz katarak pişirin. Maydanoz da iyi bir toksin atıcı. Renklerden zengin beslenin. Renkler antioksidan demek. Rengarenk sebze ve meyveden zengin bir menünüz olsun.

8. Egzersize başlamalısınız. Çünkü yüzün güzelleşmesi, güzelliğin ve gençliğin korunması için kemik ve kas yapısı çok önemli. Düzenli egzersiz kaslarımızı sıkı, kemiklerimizi sağlam tutar. Bu da dinç ve çekici bir yüz anlamına geliyor. Ayrıca egzersiz şekeri dengeleyerek cildin şekerden yaşlanmasını önlüyor.

9. İmkanınız varsa cildi gençleştiren, onaran ve sıkı kalmasını sağlayan enjeksiyon ve cihaz tedavilerinden faydalanın. Yılda bir-2 yapılan bu tür uygulamalar cilt yaşınızın 5-10 yıl geriden gelmesini sağlıyor.

10. Vücudunuzun doğal antidepresanlarını devreye sokun. Endorfin, seratonin ve dopamin artışı için şarkı dinleyin ve söyleyin, dans edin, dua edin, meditasyon yapın, sevdiklerinize sarılın, onları öpün, insanlara teşekkür edin, derin nefes egzersizleri yapın.

"ilandır"