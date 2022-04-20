Toy Poodle Bakımı Ve Özellikleri

Araştırmacılar, modern Toy Poodle'ın atalarının, İber Yarımadası'na gelen ve daha sonra su kuşlarını avlamak için aktif olarak kullanılan göçebe kabileler veya tüccarlarla birlikte Galya'ya ulaşan Kuzey Afrika barbeti olduğu görüşünde…

Toy Poodle Tanımı

Toy Poodle köpek ırkı küçük boyutlu, zarif, ince bir fiziğe sahiptir. Uzuvlar orta uzunlukta, namlu uzundur, kulaklar başın yanlarında küçüktür. Kürk bukleler halinde kıvırcıktır ve kuyruğu kısadır. Bu köpeklerin üç boyutu vardır; oyuncak, minyatür ve standart.

Toy Poodle Kişilik

Toy Poodle cinsi açık ve çok duyarlı bir yapıya sahiptir. Ailelerinin çevresinde, şaka yapmayı ve yaramaz olmayı seven, neşeli mizaca sahip inanılmaz derecede sevimli yaratıklar. Tabii ki, eğitim sürecindeki karakterleri sahibi tarafından bastırılmadıysa, bu çoğu zaman olur, çünkü birçok insan hayvanın psikolojisini hiç anlamaz. Toy Poodle tamamen zararsız görünen çok sosyal bir hayvandır. Aslında, her zaman çok çekicidir.

Hayvanı sosyalleşmekten uzaklaştırmamak gerekir, yürüyüşler ve oyunlarla enerjisini atamazsa önce kişiliği sonra da sağlığı bozulur. Bu cins, yürüyüş, aktif oyun ve eğitim gerektiren yüksek bir enerji seviyesine sahiptir. Bu sayede köpeğin enerjisini ve potansiyelini fark etmesine yardımcı olacaksınız ve her yalnız kaldığında evde ortalığı dağıtmayacaktır.

Diğer hayvanlarla ilişkisi; Diğer köpeklere normal davranır, ancak kediler sorunludur. Birçok cins gibi bu cins de erken yaşta arkadaş olması öğretilmezse saldırabilir. Çocuklara iyi davranılır; birlikte oynamaktan ve vakit geçirmekten mutlu olurlar, ancak dadı köpek değildir. Bu nedenle, onları çok küçük çocuklarla yalnız bırakmamak daha iyidir.

Eğitime çok uygundur ve hatta bu köpeklerin belirli faaliyetleri gerçekleştirmek için içsel olarak eğitilmeyi istedikleri bildirilir. (Bu, insanlarla avlandıkları zamandan kalmış bir özellik.)

Toy Poodle cinsi oldukça gelişmiş zekaya sahiptir, etrafta olup bitenleri iyi anlar ve sahibinin sözlerini iyi anlar.

Eğer köpeğin karakteri bozulursa, bazen komutları görmezden gelerek kendi tarzında hareket edebilir.

Zekaları sizi şaşırtabilir. Mükemmel bir hafızası vardır; hem iyi hem de kötüyü hatırlar, bu yüzden onun için nasıl bir örnek oluşturacağınızı iyi düşünüp, ona öyle davranmalısınız.

Toy Poodle Eğitim

Toy Poodle yetiştirmek gibi bir konuya yeterince dikkat etmezseniz, kendini içinde yaşadığı ailenin lideri olarak görebilir. Sokakta ve evde davranış kurallarının öğretilmesinin yanı sıra en azından temel komutları yerine getirmek için eğitilmeleri gerekir.

Öte yandan, daha karmaşık komutlar girerek çalışma alanını genişletebilirsiniz. Ancak Toy Poodle'ın oynamayı ve eğlenmeyi sevdiğini unutmayın, kelimenin tam anlamıyla öncü olarak "her zaman oyuna hazır"! Bu nedenle, eğitim sürecinde oyuncu tutum ve mizah anlayışınızı koruyun ve asla katı olmayın.

Toy Poodle Bakım

Toy Poodle köpeği tımar etmek, her şeyden önce kürküne bakmak demektir. Genellikle tüylere bakmak yerine saç kesimlerine başvurulur, ancak yine de tarama haftada 2-3 kez yapılması gereken zorunlu bir prosedürdür. Ayrıca, gözleri her zaman biraz sulu olduğu için göz çevresindeki saçların sürekli ıslandığını unutmayın.

Gözlerinizi her gün ve bazen günde birkaç kez alkolsüz nemli bir bezle silin. Pençeler ayda üç kez kesilir, köpek haftada 1-2 kez yıkanır. Ayrıca kulaklarınızı temiz tutmayı da unutmayın.

Kaynak; https://kopekyavrusu.com/17742/toy-poodle



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