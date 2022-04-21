Ozon terapisi ile gelen güzellik

Oksijenin temel formu ozon, ilk keşfedildiği günlerden beri pek çok amaçla kullanılmıştır. Tedavi amaçlı kullanıldığında, vücuda ozon gazı verilerek hücrelerin yeniden oksijenlendirilmesi sağlanır. Ozon terapisi, tıp dünyasında daha fazla duyuldukça, hasarlı dokuları onarmak ve bağışıklığı güçlendirerek genel sağlığı iyileştirmek için kullanılmıştır.Kan akışını ve lenfatik sistemi temizleyen ozon terapisi, vücudu toksik maddeler ve ağır metallerden arındırarak detoks etkisi yaratır. Ayrıca; virüs, bakteri ve mantarları öldürmek, kanserli hücrelerin yayılmasını önlemek, kronik yorgunluğu azaltmak, depresyonu tedavi etmek gibi faydaları da vardır. Daha sayamadığım tüm bu yönleri ile ozon; vücut, cilt ve bağışıklık için süper bir ajan gibi davranır. Dolayısıyla, vücuda pek çok yönden fayda sağlayabilmektedir.Güzellik merkezi şubelerimde ve kliniğimizde, vücudu ve cildi güzelleştirmek için pek çok uygulama yapıyoruz. Ancak, dışarıdan yapılan hiçbir müdahalenin içeriden olanla aynı etkiyi yaratamayacağını düşünüyorum. Çünkü güzellik içten dışa gelir. Dolayısıyla, cildinizin ve vücudunuzun nasıl göründüğüne yatırım yaptığınız kadar, vücudun kendisine de yatırım yapmanız önemlidir. Bu yazıda, ozon tedavisinin cildi ve vücudu nasıl güzelleştirebileceğinden, hastalıklarla nasıl mücadele edebileceğinden bahsedeceğiz...Bakteri, virüs ve mantar öldürücü özelliklere sahip olan ozon, vücuttaki mikropları, zararlı bakterileri ve inorganik maddeleri ortadan kaldırır. Medikal olarak kullanıldığında ise pek çok farklı hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığı görülmektedir.Ozon, kanın oksijenlenmesini artırır. Bu da, akciğer üzerindeki stresi azaltarak solunum problemlerini azaltmaya yardımcı olabilir. İltihaplanmayı azaltıcı etkileri ile vücudun kendini yenileme sürecini destekler ve bağışıklığı güçlendirir.Genel vücut sağlığının dışında, ozon terapisinin cilt sağlığı, kalitesi ve güzelliği için de çeşitli faydaları vardır. Ozon terapisi, vücudun kolajen ve elastin üretme yeteneğini artırarak cildin esnekliğini ve nemini artırmaya yardımcı olur. Bu da, yaşlanma sürecini yavaşlatmak için tercih edebileceğiniz yardımcı tedavilerden biri olduğu anlamına gelir.Akneden muzdarip olan kişiler de ozon terapisinden faydalanabilir. Çünkü cilt hücrelerinin oksijenlenmesini artırır. Bu da, sivilceye neden iltihaplanmayı azaltır ve sivilce probleminin azalmasına yardımcı olur. Ek olarak, ciltte yağ ve kir birikmesini önleyerek gözeneklerin küçülmesine de yardımcı olur. Cildin pH dengesini geri kazandırır. Cilt, ozona maruz kaldığında kan hücrelerinin oksijenlenmesi artar, cilt hücrelerinin kendini yenileme süreci hızlanır ve hormon dengesi sağlandığından akne probleminin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca, bakterileri öldürme özelliği ile sivilceye neden olan bakteriler ile mücadele eder.Ozon terapisi, ayrıca egzama gibi cilt problemlerinin giderilmesinde de yardımcıdır. Hatta, yaraları dezenfekte etmek için de kullanılabilir. Ozonun cilt sağlığı için faydalı olabileceği diğer problemler arasında; cilt kuruluğu, mimik çizgileri, geniş gözenekler, cilt tonu eşitsizliği, göz çevresindeki şişlikler, yaşlılık lekeleri ve yara izleri de yer almaktadır.Ozon, aldığınız her nefeste hücrelerin daha fazla oksijenlenmesini sağlar. Vücut ve cilt yaşlanmasının en önemli nedenlerinden biri, serbest radikaller ve oksidatif stresin hücrelerde yarattığı hasardır. Ancak, yaşlanma, dünyaya gelen her canlı için kaçınılmaz bir süreçtir. Serbest radikallere ve oksidatif strese uzun vadeli maruz kalmak, hücrelerin kendini yenileme sürecinin yavaşlamasına neden olur. Bu da, verimlerini düşürür ve yaşlanmayı hızlandırır. Serbest radikal üretimi arttıkça, vücudun onlarla savaşmak için gücü azalır. Bu, yaşlanmanın temel nedenlerinden biridir. Neyse ki, günümüzde tıp dünyasındaki gelişmeler sayesinde serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stres ile mücadele etmek ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatmak mümkündür. İşte, ozon terapisinin yaşlanma karşıtı tedavi olarak işe yarayabileceği yer burasıdır.Ozon terapisi, vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini verir. Ayrıca, beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak, hücresel metabolizmayı ve kan dolaşımını geliştirerek de vücuda elinden gelenin en iyisini yapması için yardımcı olur.Ayrıca; hormon seviyelerini dengeler, vücuttaki toksik maddelerin atılmasını kolaylaştırır, eklem ağrılarını azaltır, egzersiz performansını iyileştirir. Tüm bunlar, ozon terapisinin vücuttaki yaşlanma karşıtı etkileri arasındadır.Ozon terapisi, çeşitli hastalıkların tedavisinde alternatif tıpta sıklıkla kullanılmaktadır. Temel bir oksijen formu olan ozon gazının kullanıldığı bu tedavi, hücrelerin oksijenlenmesini artırarak birçok hastalığı önleme ve seyrini değiştirmede etkilidir.Ozon terapisi, genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahiptir. Ayrıca, solunum yolları ve kalp başta olmak üzere vücudu enfeksiyonlara karşı koruduğu da bilinmektedir.Ozon terapisi, virüs ve bakterileri öldürerek hareket ettiğinden koronavirüsü önlemek için de faydalı olabilir. Kliniğimizde de uygulanan ozon terapisi, uzman kişiler tarafından doğru şekilde uygulandığında son derece etkili ve güvenli bir bağışıklık destekleyici ve yaşlanma karşıtı tedavi olarak uygulanmaktadır.