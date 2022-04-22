Growth Factor ile uyuyan saç kökleri canlanıyor

Zaman içinde incelip cansızlaşan saçlar, kişinin hem iş hem de sosyal hayatındaki ilişkilerini etkileyerek öz güven ve motivasyon kaybına yol açabiliyor. Saç tedavilerinde yüksek başarı oranına sahip olan ve içerisindeki besleyici bileşenler sayesinde saç teli sayısını ve kalitesini artırmayı hedefleyen Growth Factor; saç hacminin geri kazanılmasına, uyuyan köklerin canlandırılmasına ve kaybedilen saçların yeniden çıkmasına yardımcı oluyor.Çoğunlukla genetiğin rol oynadığı saç dökülmesi problemi; hormonal değişimler, kronik rahatsızlıklar, ilaç kullanımı ve sistemik hastalıklara bağlı olarak gelişebildiği gibi modern hayatın getirdiği sağlıksız beslenme ve yaşam koşullarıyla da tetiklenebilir. Kişinin yaşam kalitesini etkileyen endişe ve stres de saç dökülmesini hızlandırabilir. Gerek kadın gerekse erkek pek çok kişi, hayatının bir döneminde saç dökülmesinin bedensel, zihinsel ve ruhsal etkilerini güçlü biçimde hisseder. Ancak günümüzün gelişen teknolojileri sayesinde saç dökülmesini kontrol altına almak, saç tellerini güçlendirmek ve saçları gürleştirmek mümkün. Birçok uygulamanın arasında dikkat çekenlerden biri de Growth Factor... Saçların güçlenerek büyümesini sağlamak için güvenle uygulanan Growth Factor, saç dökülmesi sorununun üstesinden gelmeye yardımcı oluyor. Özellikle 15-45 yaş aralığındaki kişiler için uygun bir tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir. Günümüzün en çok tercih edilen işlemlerinden olan PRP ve saç lazeri gibi uygulamalarla kombine bir şekilde de tercih edilmektedir. Kısacası Growth Factor uygulaması daha canlı, gür, sağlıklı ve dolgun görünen saçlar için destek olmaktadır.Factor yani büyüme faktörü yöntemi saçları güçlendirdiği ve beslediği klinik araştırmalarla kanıtlanmış vitamin, mineral, aminoasit ve onarıcı bileşenler içeren bir serumun, saç diplerine mikro iğnelerle enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen bir mezoterapi yöntemidir. Growth Factor özünde doğrudan bir saç ekimi uygulaması değil, saçların dökülmesini durdurmak ve mevcut saç tellerinin güçlenmesini sağlamak amacıyla uygulanan destekleyici bir uygulamadır. Ayrıca saç ekimi işleminden en yüksek performansın alınabilmesi için tamamlayıcı olarak da uygulanmaktadır. Protein açısından oldukça zengin olan bu serum tıpkı adında belirtildiği gibi büyüme etkisi oluşturarak saç üreten hücrelerin, dolayısıyla da saçın kalitesini artırmaktadır.Factor, deneyimli hekimler tarafından skin-stamp ile saç derisinin üzerinde mikro kanallar açılarak friksiyon şeklinde yani ovma hareketiyle saç diplerine enjekte ediliyor. Lokal anesteziye ihtiyaç duyulmuyor ve uygulama esnasında da herhangi bir acı ya da ağrı hissedilmiyor. Haftada bir defa 10 seans şeklinde uygulanan Growth Factor uygulaması, yaklaşık 2.5 ay gibi bir sürede tamamlanıyor. Her bir seans ortalama 15-20 dakika sürüyor. Protein açısından hayli zengin olan Growth Factor, saç köklerini besleyip tüy haline gelmiş saçların toparlanıp güçlenmesini sağlıyor.SAÇ ekimine ihtiyaç duyacak kadar saç kaybı yaşamayan, buna karşın zayıflayan saç tellerinin yeniden güçlenmesini isteyen ve saçlarının cansız ve mat görünümünden rahatsızlık duyan kişiler Growth Factor uygulamasını tercih edebiliyor. Ayrıca daha önce saç ekimi yaptırmış olan kişiler de bu destekleyici yöntem yardımıyla daha güçlü ve daha canlı saçlara kavuşuyor.Growth Factor uygulamasının sonuçları kişiden kişiye göre farklılık gösteriyor olsa da genelde 3 veya 4. seans sonrasında saçlarda belirgin bir güçlenme ve toparlanmanın yanı sıra saç dökülmesinde gözle görülür bir azalma olmaktadır. Saç dökülmesinin azalması, saçların güçlenerek uzaması ve canlılık kazanması ancak son seans sonrası kendini belirgin bir şekilde gösteriyor. Uygulamadan alınacak verimin oranı; kişinin saç yapısı, yaşı, cinsiyeti, saç dökülme yoğunluğu ve günlük alışkanlıklarına bağlı olarak değişebiliyor.