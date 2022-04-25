Bel fıtığı tedavisinde Türkiye’nin büyük başarısı

Şişli'de bulunan özel bir hastanede ''Tam Endoskopik Disk Cerrahisi'' başlığında bel fıtığı hakkında uluslararası bir sempozyum gerçekleşti. Almanya, Polonya, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan, Irak ve çeşitli ülkelerden 50'nin üzerinde alanında uzman Omurga Cerrahisi ile ilgilenen Ortopedi uzmanları katıldı. Sempozyumda Alman teknoloji firması tarafından hastaneye ''Mükemmeliyet Merkezi'' yani sertifikası verildi.

HASTA MEMNUNİYETİ ÜST DÜZEYDE

Bel fıtığı tedavisi hakkında bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Meriç Enercan, "Farklı ülkelerden gelen meslektaşlarımızla kullandığımız teknoloji hakkında tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bu teknoloji sayesinde 4mm ile 6 mm genişliğinde kabinler vasıtasıyla disklere ulaşıp problemi başarılı şekilde tedavi ediyoruz. Daha önceki sistemle karşılaştırdığımızda sonuçların ve hasta memnuiyetin üst düzeyde olduğunu gözlemledik" dedi.

TEDAVİ İÇİN YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Hastaların tedavi için artık yurtdışına gitmesine gerek kalmadığını, aksine yurtdışında çözülmesi mümkün olmayan hastalar ülkemize gelerek kliniklerine başvurduklarını ve Türkiye'nin bu tedavide önemli bir rol sahibi olduğunu aktaran Enercan; "Yurtdışı hastalarımız başarılı bir şekilde tedavi ediliyor. Omurga cerrahisi çok hassas bir konu birincisi tecrübe ikincisi teknolojik altyapı bu sayede ameliyat esnasında sinir sinyallerini takip ederek hastalara zarar vermeden güvenle tedavi edebiliyoruz." dedi.

BAŞ NEDEN HAREKETSİZLİK

Bu tedavi sayesinde hastaların hastanede kalış süreci iyileşme süresi oldukça kısaltılarak en kısa sürede günlük yaşantılarına dönmelerini sağladıklarını dile getiren Opr. Dr. Meriç Enercan, pandemi döneminde insanların hareketsiz kalmasıyla birlikte bel fıtığının yol açtığını ekledi.