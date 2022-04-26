Magnezyum yorgunluk ve uykusuzluk şikayetlerini azaltır

Sağlıklı bir hayat döngüsü için çok önemli bir mineral olan magnezyum, vücutta en bol bulunan 4. mineraldir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, magnezyumun hem hücreler arasında hem de hücre içi iletişimde oldukça önemli işlevleri olduğunu göstermiştir. Magnezyumun vücuttaki her mekanizmaya dokunduğunu belirten Dr. Elif Pahsa, yaşam minerali magnezyumun faydalarını anlattı...Dünya Sağlık Örgütü erkeklerde 400 mg, kadınlarda ise 310 mg günlük alım öneriyor. Ancak Avrupa toplumlarında erkeklerin yüzde 70'i, kadınların ise yaklaşık yüzde 80'i bu minerali eksik alıyor. Oysa ki magnezyum bizim için olmazsa olmaz bir mineraldir. Çünkü vücuttaki 600'den fazla enzim sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.Magnezyum kasların primer rahatlatıcısıdır. Kalsiyumla ters olarak çalışır. Kaslarda rahatlama ve relaksasyon sağlar. Böylece normal kas fonksiyonuna katkıda bulunur. ATP yani enerji üretiminde görevli enzimlerin çalışması için de magnezyum gereklidir. Normal enerji oluşum metabolizmasına katkıda bulunur. Yorgunluk ve bitkinliğin azalmasında etkilidir. N Sinir sisteminde bulunan NMDA reseptörlerini bloke ederek ağrı duyusunun oluşmasını engeller. Sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur. Beyinde anksiyolitik ve sedatif etki yaparak mental rahatlama sağlar. Normal psikolojik fonksiyona katkıda bulunur. Uyku kalitesini artırır. Anksiyete, hafıza güçlüğü, uyku problemleri, baş ağrısı gibi durumların da eşlik ettiği fibromiyalji sendromunda etkili bir destektir.Yapılan testler sonucunda kan değerleri normal çıktığı için pek çok kişi magnezyum takviyesi kullanmaktan çekinebiliyor. Burada çok önemli bir nokta var, vücuttaki magnezyumun sadece binde üçü kanda bulunuyor. Bu şu demek, kan değerleri buzdağının görünen kısmı, bu normal olsa bile vücudun diğer dokularında, kaslarda, kemiklerde magnezyum eksiği olabilir ve biz bunu kan testiyle baktığımızda kaçırabiliriz. Bu nedenle hücre içi magnezyum ölçüm yöntemleri ile değerlendirmek daha fikir verici olabilir.Beslenme ile tamamlanamayan hücre içi magnezyum düzeyi, kullanılan magnezyum destekleri ile artırılabilir. Magnezyumun eksikliği durumunda iyi düzeyde emilimi olan, hücre zarından kolayca geçen ve hücre içi magnezyum düzeylerini etkili bir şekilde artıran organik magnezyum vektörleri tercih edilmelidir.Magnezyum temel olarak kas, kemik ve beyinde çok etkili. Bu nedenle bu mineralin eksikliğinde bu dokulara ait şikayetler görüyoruz. Kas krampları, kas ağrıları ve yorgun uyanma gibi sorunlar magnezyum eksikliğine bağlı olabilir. Magnezyum eksikliğinde D vitamini işini tam olarak yapamayacağından, kalsiyum kemiklere işlenemez ve bu nedenle kemik erimesi de görülebilir.Adet öncesi sancı, uyku bozuklukları, anksiyete, stres ve fibromiyaljide etkilidir.Fibromiyalji ve kronik yorgunluk yaşayan hastalarda tercih edilmesi gereken formdur. Hem magnezyum hem malik asit hücrenin enerji ihtiyacına yardım eder. İnsülin direncinde faydalıdır.: Magnezyum ve taurini birleştiren eşsiz magnezyum vektörüdür.Kaslarda ve sinirlerde artmış magnezyum aktivitesi ile benzersiz bir etki yapar.Migren ataklarının hem sayısını hem de şiddetini azaltıcı etki sağlar. Kalpdamar sağlığını destekler.Böbrek taşı oluşumunu azaltır. Kas ile ilgili şikâyetlerde etkilidir.Vücudun bu magnezyumdan fayda görmesi oldukça düşüktür.İshal yan etkisi vardır.