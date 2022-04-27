Bu da yapay zekalı Dr. Biolyse: Ölümcül virüslerin korkulu rüyası

Sinyal tedavi sistemini dünya tıp literatüre ilk defa 2021 yılında eklediklerini belirten AVB Biyoteknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, "Şirket olarak temel hedefimiz, ölümcül virüs ve enfeksiyonların tedavisidir. Bilimsel çalışma yolculuğumuza, yılda 10 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ve halk arasında 'kan zehirlenmesi, hastane mikrobu, septik şok' diye adlandırılan Sepsis üzerinde preklinik çalışma ile başladık. Ardından çok daha zor ve ölümcül olan pek çok viral hastalıkları, hayvan klinik çalışmalarımızda rekor sonuçlarla geçmeyi başardık. Bugün geldiğimiz noktada, tedavinin insanlarda tescillenmesi için farklı ülkelerde eş zamanlı klinik çalışmalar başlatıyoruz" dedi.

DR. BİOLYSE İŞ BAŞINDA

Sağlık Bakanlığı'ndan tüm izinleri aldıklarını belirten Tunç şunları söyledi:

*Bir Türk şirketi olarak dünyada ilk olma özelliği taşıyan Sinyal Tedavisi Sistemi'ni hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz.

* Geliştirdiğimiz bu etkin tedavi sistemi sayesinde başta ülkemiz olmak üzere dünyada pandemi etkisini yok edeceğiz.

*Bu yapay zekalı tedavi cihazı olan Dr. Biolyse adı verilen cihaz, vücut içinde patojene odaklı bir tedavi yürütüyor. Vücuda gönderdiği enerji yüklü elektronlarla patojenler üzerinde yüksek etki oluşturup yok ediyor ve bu sayede tedavi çok hızlı sonuca ulaşıyor.

*Alanında uzman klinisyen ve akademisyenlerden oluşan geniş bir araştırma ekibi oluşturuldu.

*Uluslararası buluş yarışmasında 'En İyi Biyoteknoloji Buluşu' seçilerek altın madalyaya layık görüldü.

*Projenin ilk çalışma sonuçlarının bilimsel makale olarak yayımlanmasıyla birlikte özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa'dan şirketimize yoğun ilgi oluştu. Biz henüz yolun başında olduğumuzu düşündüğümüz sırada şirketin tamamının satışına yönelik teklifler aldık. Elbette bu teklifleri geri çevirdik. Önümüzdeki dönemde gelen teklifleri, Borsa İstanbul'da kitle fonlaması ve girişim sermayesi fonları üzerinden değerlendireceğiz.

*Koronavirüsün en ölümcül mutasyonlarının başında gelen ve 'kedi koronası' olarak bilinen FIP hastalığı ile ilgili klinik çalışmalarında yüzde 93,7 başarı elde edildi.

*DNA virüslerinin en ölümcülü olan ve köpeklerde görülen Parvovirüsler üzerinde yapılan klinik çalışmayla yüzde 100 tedavi etkinliği sağlayarak tıbbi alanda kırılması zor bir rekora imza attı.

*Bunun yanı sıra yaklaşık 1 milyardan fazla kişinin hayatını esir alan ve gizli bir pandemi etkisi oluşturan AIDS, Hepatit B, Nefrit ve Pankreatit hastalıkları üzerine de farklı ülkelerde klinik çalışmaları başlıyor.