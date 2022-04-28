Acı Yavşan Otunun Faydaları Nelerdir? Acı Yavşan Otu Ne İşe Yarar, Neye İyi Gelir ve Nasıl Kullanılır?

Mavi, yeşil, beyaz ve gri renkli çiçeklere sahip olan acı yavşan otu kabarık gövdeli bir bitkidir. Türkiye'de de görebileceğimiz bir bitki olan acı yavşan, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla karşınıza çıkabilir. Acı bir tada sahip olan bitkinin kokusu da yoktur. Ancak bitki kuruduktan sonra aromalı bir koku vermektedir. Pek çok hastalığa karşı sağladığı faydalarla adından söz ettiren bir bitki olan acı yavşan otunun mide rahatsızlıklarından sindirim sorununa, romatizmal ağrılardan cilt sorunlarına kadar çok geniş ölçüde fayda sağladığı da bilinmektedir. Peki, acı yavşan otunun faydaları nelerdir?

Acı yavşan otunun faydaları nelerdir?

İştah açar.

Sindirimi kolaylaştırır.

Nefes açıcı bir özelliğe sahiptir.

Vücut direncini artırır.

Gaz sorunlarının giderilmesinde etkin rol oynar.

Bağırsakların çalışmasını sağlar ve kabızlığı önler.

Kanın temizlenmesini sağlar.

Yaraların iyileştirilmesinde kullanılır.

Romatizma ağrılarına iyi gelir.

İdrar söktürür.

Saçların dökülmesini önler.

Baş ve omuz ağrılarına iyi gelir.

Mide ve karaciğerin düzgün çalışmasını sağlar.

Bağırsak ve mesane iltihaplarına iyi gelir.

Kan şekerinin düşürülmesinde yardımcı olur.

Ciltteki tahrişleri önler.

Ağızdaki yaraların tedavisinde kullanılır.

Kaşıntıları giderir.

Egzama ve sedef hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Acı yavşan otu ne işe yarar?

Acı yavşan otu her ne kadar kokusuz ve acı tadı olan bir bitki olsa da pek çok hastalığın giderilmesinde etkin rol oynamaktadır. Bağırsak, mide, karaciğer hastalıklarının giderilmesini sağlayan acı yavşan otu iltihapların sökülmesine de yarar bir bitkidir.

Cilt ve ağız problemlerini de tedavi eden acı yavşan otu baş ağrısı, uykusuzluk gibi sorunların da çözümünde kullanılmaktadır. Gaz sıkıntısını da çözen ot gaz problemi yaşayan bebekler için de kullanılmaktadır.

Acı yavşan otu nasıl kullanılır?

Acı yavşan otu çay olarak kullanılabilmektedir. 1 su bardağı kaynamış suyun içerisine 1-2 tatlı kaşığı acı yavşan otu ilave edilip 10 dakika demlenerek çayı elde edebilirsiniz. Daha sonra çayı süzgeç ile süzüp içebilirsiniz.

Acı yavşan otu vücut için de kullanılabilmektedir. 1 litre su içerisine 1 avuç kadar eklenen acı yavşan otunu 10-15 dakika beklettikten sonra elde edilen suyu duş alırken vücudunuzu temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Yavşan otu neye iyi gelir?

Her bitki belirli bir fayda üzerine insan sağlığına yarar sağlamaktadır. Doğanın en büyük mucizelerinden olan bitkilerin insan yaşamı boyunca kıymeti hiç geçmeyecektir. Yavşan otunun çokça faydası olduğu bilinmektedir.

Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak problemlerini ortadan kaldırır. Vücuttaki bağışıklığı artırır ve tansiyonu dengeler. Özellikle tansiyon rahatsızlığı yaşayanlar için önerilen önemli bitkilerden biri de yavşan otudur.

Pek çok insan kilo vermek için uğraşır ancak kilo almak isteyenler de bir o kadar fazladır. Avı yavşan otunun iştah açıcı özelliği bilhassa kilo almak isteyenler için birebirdir. Özellikle mevsim geçişlerinde sıklıkla rastlanan yüksek ateşi düşürücü özelliğe sahiptir.

Böbrek taşı birçok insanın korkulu rüyasıdır. Böbrek taşı düşürmek için pek çok sebze önerilir. Onlardan biri de acı yavşan otudur. Acı yavşan otunun ağız ve diş sağlığına iyi geldiği de bilinmektedir.

Ayrıca acı yavşan otunun sigara bırakmak isteyenlerin için oldukça yardımcı olduğu ifade edilmektedir. Bunun için yavşan otunun çiğnenmesi önerilmektedir.

Acı yavşan otu ishale iyi gelir mi?

Acı yavşan otunun birçok hastalığın giderilmesinde etkili olduğu bilinmektedir. Yavşan otunun iyi geldiği rahatsızlıklardan biri de sindirim sistemi problemleridir. Bağırsak parazitlerinin tedavisinde etkin rol oynayan acı yavşan otu sindirim sistemini rahatlatır.

Acı yavşan otu adet söktürür mü?

Acı yavşan otunun kadınsal rahatsızlıklara da iyi geldiği bilinmektedir. Adet kanamalarının arttırdığı bilinen acı yavşan otu bu yönüyle adet söktürücü görev de üstlenmiş olur. Bundan dolayı adet sökülmesi sorunları yaşayanların daha çok tercih etmesi daha uygundur.