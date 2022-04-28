Boğaz Kuruluğuna Ne İyi Gelir? Boğaz Kuruluğu Neden Olur, Nasıl Geçer ve Nemlendirilir?

Boğaz kuruluğu, yutkunurken ve nefes alışverişi esnasında boğazda iğne batmış hissinin oluşması olarak tanımlanır. Genellikle kuru ve nemsiz ortamlarda meydana gelen bu rahatsızlık, soğuk kış aylarında gelişen üst solunum yolu enfeksiyonları ile de ilişkilendirilebilir. Boğaz kuruluğu, dönemsel olarak öksürük krizlerine sebep olabilir. Ne kadar basit bir problem olarak görülse de hayat kalitesini düşürür. Bu sebeple zamanında önlem alınmalı, belirtiler gözlemlendiğinde yutkunma zorluğuna sebep olmadan gerekli takviyeler alınmalıdır. Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir? Boğaz kuruluğu neden olur ve nasıl geçer? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları…

BOĞAZ KURULUĞUNA NE İYİ GELİR?

Boğaz kuruluğu, soğuk algınlığı, reflü, farenjit gibi hastalıklardan kaynaklıyorsa sorunun çözümü için öncelikle bu hastalıklara yönelik tedavi uygulanması gerekir. Bunun haricinde çevresel etmenlere ve birtakım zararlı alışkanlıklara bağlı olarak gelişen boğaz kuruluğu probleminin giderilmesi için evde hazırlanması mümkün kolay tarifler mevcuttur. Ihlamur, ballı limonsu su gibi içeceklerin, tuzlu su gargarasının boğaz kuruluğuna iyi geldiği bilinmektedir. Boğaz kuruluğu evde tedavi ile nasıl geçer? Boğaz kuruluğuna iyi gelen, evde hazırlanabilecek alternatif tedavi yöntemleri şu şekildedir:

Her sabah düzenli olarak ılık su tüketip boğazdaki kuruluğu giderebilirsiniz.

Kaynar olmayacak sıcaklıkta ıhlamur çayı içebilirsiniz.

Eğer boğaz kuruluğunun sebebi grip ve soğuk algınlığı gibi mikroorganizma kaynaklı hastalıklar ise bol miktarda C vitamini içeren besinler tüketin.

Tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Tuzlu su gargarası boğazın nemli kalmasını sağlar, kan akışını hızlandırır.

Ballı su ya da ballı süt içebilirsiniz. Yalnız bu noktada hazırladığınız ballı karışımın ılık olmasına dikkat edin.

Günde 2 bardağı geçmeyecek şekilde zencefil suyu içebilirsiniz. Zencefil, tükürük bezlerini uyararak boğaz kuruluğunu gidermeyi mümkün kılar.

Doğal ve bitkisel ürünlerle hazırlanan papatya çayı, boğaz kuruluğunu gidermede etkili bir çözümdür.

Boğaz kuruluğunu hafif bir şekilde seyrediyorsa su tüketimini artırarak, bulunduğunuz ortamı nemlendirerek ve boğazını dinlendirerek bu soruna çözüm üretebilirsiniz.

Yutkunurken nazik olmalı, boğaz kaslarını dinlendirecek hareketler yapmalı ve çok fazla konuşmamalısınız.

BOĞAZ KURULUĞU NASIL GEÇER?

Boğaz kuruluğu tedavisine başlamadan önce problemin temel sebebi belirlenerek ona göre bir tedavi programı uygulanır. Alerji, reflü, farenjit, nezle gibi hastalıklar dolayısıyla ortaya çıkan boğaz kuruluğunun tedavi yöntemleri de farklıdır. Fakat yanlış nefes alıp verme, sağlıksız beslenme gibi sebeplerden dolayı varlık gösteren boğaz kuruluğunun tedavisi de birkaç basit yöntemle mümkündür. İlk aşamada günlük su miktarı en az 2 litreye çıkarılmalı, taze meyve sebze tüketmek, abur cubur ve sigara tüketiminden uzak durmak edinilmesi gereken diğer alışkanlıklardır. Bunların haricinden "Boğaz kuruluğuna ne iyi gelir?" başlığında bahsi geçen maddelerin uygulanması da boğaz kuruluğu probleminin önüne geçmek için yeterli olacaktır.

BOĞAZ KURULUĞU NEDEN OLUR?

Boğaz kuruluğunun ilk ve temel nedeni, doğru nefes alışverişi yapmamaktır. Aynı zamanda az su içme alışkanlığı da boğaz kuruluğunun temel ve en sık görülen nedenlerinden bir tanesidir. Reflü, farenjit gibi hastalıklar boğaz kuruluğuna sebep olabilir. Bununla birlikte kanser tedavisi gören hastalarda kemoterapi ve ışın tedavisi etkilerine bağlı olarak boğaz kuruluğu görülmesi mümkündür. Boğaz kuruluğuna neden olan durumlar ve hastalıklar aşağıdaki gibi listelenebilir:

Sağlıksız ve dengesiz beslenme

Çok fazla katı gıdalar tüketmek

Meyve ve sebzeleri mevsiminde, taze olarak tüketmemek

Gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğundan daha az miktarda su tüketmek

Farenjit

Reflü

Soğuk algınlığı ve grip

Mevsimsel alerji

Bahar mevsiminde yaşanan polen alerjisi

Hayvan tüyüne maruz kalmak

Evde Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Bitkisel ve doğal tedavi yolları ile Boğaz ağrısı nasıl geçer?