Çam Kozalağı Pekmezi Ne Kadar Tüketilmeli, Nelere İyi Gelir? Kozalak Şurubu Ne Kadar İçilmeli ve Faydaları Neler?

Yapması oldukça zahmetli olan çam kozalağı pekmezi, akciğerleri temizlediği için, yıllardır bronşit ve astım gibi üst solunum yolu hastalıklarında kullanılmakta. Soğuk algınlığında kullanıldığında semptomları yok eden çam kozalağı pekmezi, bağırsaklarda iltihap oluşumunun önüne geçiyor. Aktarlardan ve internetten kolayca satın alabileceğinin kozalak pekmezini kendiniz yapmak isterseniz ise şu adımları takip etmeniz gerekiyor:

Kozalaklar toplanır ve ılık suya koyulur. Ilık suyun içinde bir dilim limon ve biraz sirke eklenerek 1 gün bekletilir. Böylece kozalar temizlenecek ve mikroplar ölecektir.

Bir günün sonunda kozalaklar sudan çıkartılarak durulanır ve kurumaya bırakılır.

Kuruduktan sonra çekiç ya da benzeri bir aletle kozalaklar kırılır ve içleri açılır.

Bu ezilen kozalaklar tencereye alınır ve 8 saat kaynatılır. Kaynamanın sonunda suyun rengi kırmızıya dönecektir.

Kozalaklar süzülür ve kalan suyun içine şeker ilave edilerek bir süre daha kaynatılır.

Pekmez, hazır hale gelene kadar dinlenmeye bırakılır.

KOZALAK PEKMEZİ NELERE İYİ GELİR?

Peki, yapımı oldukça zahmetli kozalak pekmezi nelere iyi gelmektedir? İşte bunlardan birkaçı:

Çam kozalağı pekmezi, akciğerleri temizler.

Bronşit ve astım gibi solunum hastalıklarının tedavisinde yardımcı olur.

Öksürüğü keser ve balgam söktürücüdür.

İçindeki mineraller sayesinde sigara kullananların vücudundaki etkileri azaltır.

Solunum yolu hastalıklarından sonra, vücudun kendine gelmesine yardımcı olur ve nefes darlığını giderir.

Grip ve nezle gibi soğuk algınlıklarında semptomları ortadan kaldırır. Hasta olmadan önce tedbir amaçlı kullanıldığında koruma sağlar.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağırsaklarda iltihap ve mikrop oluşmasını engelleyerek sindirim problemlerine yardımcı ve tedbir olur. Kabızlığı önler.

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NASIL KULLANILMALI?

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan ve yıllardır pekmez üreten Büyükacar çifti, çam kozalağı pekmezini, sabahları aç karna tükettiklerini, bu şekilde daha faydalı ve etkili olduğunu aktarıyor.

Çam kozalağı pekmezinizi, diğer her pekmezi kullandığın gibi kullanabilirsiniz, ister sade, ister tahinle birlikte, ister çeşitli tariflerde…

ÇAM KOZALAĞI PEKMEZİ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Özellikle pekmezi kendiniz hazırlayacaksanız, olgunlaşmamış çam kozalağı kullanımından kesinlikle uzak durmalısınız.

Çam kozalağı pekmezi, tüketim sınırı aşıldığında midenizde birtakım sindirim problemleri oluşabilir. Bu yüzden çam kozalağı pekmezini tüketmeden önce tüketim sınırı için doktorunuza danışmalısınız.

KOZALAK ŞURUBU NE KADAR İÇİLMELİ?

Kozalak pekmezi kadar popüler olmasa da kozalak şurubu, pekmezin faydalarının yanında vücuda enerji veriyor, stresi azaltıyor ve ağız-diş sağlığında da oldukça etkili.

Bazı uzmanlar tüketim sınırı için günde bir çay bardağı derken bazı uzmanlar ise bir tatlı kaşığından fazla tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Aşırı tüketim sonucunda sindirim problemleri ve mide bulantısı yaşanabilmektedir. Kendi tüketim sınırınız için doktorunuza başvurabilirsiniz.