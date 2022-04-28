Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir? Dut Yaprağı Ne İşe Yarar ve Neye İyi Gelir?

Dut yaprağı, vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir gıdadır. Dut yaprağını pek çok şekilde değerlendirebilirsiniz. Fakat çoğunlukla dut yaprağından çay yapılmaktadır. Dut yaprağı çayının da oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Bu nedenle dut yaprağını yeterli düzeylerde tüketmek, vücudumuza iyi gelecektir.

Dut Yaprağı Ne İşe Yarar?

Bitkisel tedavi yöntemleri, geleneksel tıbbın önemli bir parçasıdır. Birçok bitkiden yapılan kürlerin ve çayların insan sağlığına önemli ölçüde olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda dut yaprağının da sağlığa oldukça fazla yararı bulunmaktadır.

Dut Yaprağının Faydaları Nelerdir?

Dut yaprağının vücudumuzdaki ödemleri atmaya ve idrar sökmeye yarayan özelliği vardır.

Dut yaprağının kullanımı sonrasında kan şekeri dengelenmeye başlar.

Dut yaprağını bazı bitkilerle birlikte kaynatarak kullanımı, kalp rahatsızlıklarına önemli ölçüde iyi gelmektedir.

Karaciğer hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlamaktadır.

Egzama gibi sorunları önler.

Serbest radikallerin vücuttaki işlevini engelleyerek antioksidan özelliği göstermektedir.

Dut yaprağının kaynatılıp tüketilmesi, ağrı kesici olarak kullanılmasına da yol açmaktadır.

Dut yapraklarından ve bazı özel bitkilerden hazırlanan çay, ateş düşürücü özellik göstermektedir.

Dut Yaprağı Neye İyi Gelir?

Dut yaprağının içerisinde birçok bileşen bulunmaktadır. Bu bileşenler arasından en önemlilerinden biri antioksidan özelliği gösteren maddelerdir. Bunların yanında C vitamini, kalsiyum, çinko, potasyum, demir, fosfor ve magnezyum gibi maddeleri içerisinde barındırmaktadır.

Dut yaprağı pek çok şeye iyi gelmektedir. Bunların başında kan şekerinin düzenlenmesi, kolesterol ve iltihap seviyelerini düşürmesi ve kalp hastalıklarıyla mücadele etmesi gibi özellikler bulunmaktadır. Bunların yanında bazı test tüpü araştırmaları sonucunda, bu yaprağın kansere karşı olumlu aktivite gösterdiği tespit edilmiştir.

Test ve hayvan çalışmaları sonucunda dut yaprağının karaciğer hücrelerini hasara karşı koruyabildiği de görülmüştür. Bunlara ek olarak dut yaprağının yağ yıkımını arttırarak kilo vermeye önemli ölçüde yardım ettiği tespit edilmiştir.

Dut Yaprağı Çayının Faydaları Nelerdir?

Dut yaprağının faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise dut yaprağından elde edilen çayın faydalarından bahsedeceğiz. Aslında dut yaprağını tüketmek için çoğunlukla çayı yapılmaktadır. Bu nedenle yukarıda özelliklerin çoğu dut yaprağı çayında da bulunmaktadır. Özetleyecek olursak dut yaprağı çayının faydaları şunlardır:

Soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı ve öksürüğe iyi gelir.

Kalp ve damar sağlığını destekler.

İdrar söktürücü olarak kullanılmaktadır.

Kan şekerini dengelemektedir.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Karaciğere faydalıdır.

Egzama gibi kaşıntılı cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

Antioksidan özelliği bulunmaktadır.

Kan basıncını ve tansiyonu düzenler.

B1, B2 ve B6 vitamini içerir.

Protein kaynağıdır.

Kemikleri güçlendirir

Kolesterolü düzenler.

Dut Yaprağı Nasıl Saklanır?

Dut yaprağının tüm faydalarından bahsettik. Burada dut yaprağının nasıl saklandığından ve tüketilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle dut yaprağının çoğunlukla çayı kullanılmaktadır. Bu nedenle yaprakları robottan geçirerek toz hale getirebilirsiniz.

Bunun yanında bütün halinde de saklayabilirsiniz. Fakat buzdolabında saklama yapmaya gerek yoktur. Burada dikkat edilmesi gereken şey, direkt güneş almayan bir yere saklamak gerekmektedir.

Dut yaprağının kullanım şekillerinden biri de sarma yapmaktadır. Kültürümüzde önemli bir yer tutmuş olan sarma yemeğinde dut yaprağı kullanılarak lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Bunun yanında daha güçlü etkiler için tentür de hazırlayabilirsiniz. Dut yaprağının bir diğer kullanımı da kurutmadır. Gölge bir yerde yaprakları üst üste koymadan yayarak rahatlıkla kurutabilirsiniz.