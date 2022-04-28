Elma Sirkesinin Saça Faydaları Nelerdir? Elma Sirkesi Saça Nasıl Uygulanır ve Ne İşe Yarar?

Asitli yapısıyla dikkat çeken elma sirkesi saça zarar verir mi diye düşünebilirsiniz. Ancak durumun zarardan çok fayda sağladığını belirten güzellik uzmanları sirkenin kullanım yöntemlerini de açıklıyor. Orijinal elma sirkesi kullanarak faydalanabileceğiniz bu yöntemleri ve elma sirkesi saçta kaç dakika kalmalı gibi merak uyandıran konuları sizler için bir araya topladık.

Elma Sirkesinin Saça Faydaları Nelerdir?

Cilt bakımında temizleyici tonik niyetine kullanılan elma sirkesi yaklaşık 30 günlük bir fermantasyon sonucunda elde edilir. Uzmanların mutlaka doğal içerikli ürünlerin kullanılmasını önerdiği elma sirkesini kendiniz yaparak kullanırsanız daha çok fayda elde edebilirsiniz. Günlük saç bakımında seyreltilerek kullanılan elma sirkesi sağlıklı, doğal ve ışıltılı saçlara kavuşmanızı sağlayacaktır. Düzenli ve aşırıya kaçmadan kullanılması gereken elma sirkesinin saç için bilinmeyen diğer faydalarını sizlere listeledik.

Elma sirkesi saçın pH seviyesini dengeleyen doğal bir üründür. Düzenli kullanılan elma sirkesi içeriğindeki asetik asitler sayesinde saçın sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Saç diplerinde ve kafa derisinde meydana gelen kaşıntılar için birebir etkili bir içeriktir. Özellikle kafa derisinde meydana gelebilecek bakteri ve mantar oluşumlarının önüne geçer.

Elma sirkesi içeriğinde B ve C vitamini bulunan bir oluşumdur. Bu vitaminler ve diğer mineraller saçın ihtiyaç duyduğu besleyici özelliği sağlar. Pul pul olan saç kökleri ve kuruyan saçların tedavisini orijinal elma sirkesi ile yapabilirsiniz.

Kepek gibi istenmeyen oluşumların önlenmesini sağlar.

Aşırı yağlı saçlar düzenli olarak elma sirkesi ile durulanırsa yağlanma sorunlarını en aza indirgenebilir.

Yaz aylarında kullanmak isteyen kişiler elma sirkesi saç rengini açar mı diye deneyebilirler. Keza düzenli olarak uygulanırsa saç tonunda açılmalar sağlamaktadır.

Güneş ışınlarından zarar alan saçların kısa sürede eski haline kavuşmasını sağlar.

Saçların kısa sürelerde uzamamasını sağlar.

Saç dokusunu yumuşatma özelliğiyle dikkat çeker. Sabırlı ve düzenli olarak kullanırsanız saç kremlerine elveda diyebilirsiniz.

Elma Sirkesi Saça Nasıl Uygulanır?

Basit kullanımıyla dikkat çeken elma sirkesini duş esnasında kullanabiliyorsunuz. Bunun için ilk olarak elma sirkesi karışımını hazırlamalısınız.

4 yemek kaşığı orijinal elma sirkesi,

4 yemek kaşığı su,

(Saçlarınız çok yağlı ise sirke ölçüsünü bir kaşık daha artırabilirsiniz ancak kuru bir saç yapınız varsa bu ölçüyü 1 kaşık azaltmalısınız.)