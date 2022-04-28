Geçmeyen Öksürük Neyin Belirtisidir? Geçmeyen Öksürük İçin Ne Yapmalı, Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Öksürük üst solunum yollarının temizlenmesini sağlar. Boğaza takılan yabancı cisim, balgam gibi rahatsız edici etken maddelerin hava ile dışarı atılmasını sağlayan sistemdir. Bunlar haricinde viral enfeksiyonlara bağlı öksürükler oluşur ve geçmeyen öksürüklerin en büyük sebebi budur. Viral enfeksiyona bağlı olarak gelişen öksürük problemine ne iyi gelir? Bu noktada öncelikle öksürük 2-3 haftadan kısa sürüyorsa ve öksürük ile beraber başka rahatsızlıklar oluşmamışsa ayrıntılı ve yoğun bir tedavi gerekmez. Fakat 4-5 hafta süren öksürükler varsa, gece uyumayı engelliyorsa ayrıntılı ve yoğun bir tedavi süreci başlatılmalıdır. Geçmeyen öksürük neyin belirtisidir? sorusu da akıllara gelebilir. Geçmeyen öksürük belirtileri ve yapılması gerekenler.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDENLERİ

Öksürüklerin uzun süre devam ettiği artık geçmeyecek olduğuna inandığınız anda uzman bir doktora gitmelisiniz. Doktorun yapacağı ön kontroller sonrasında bazı testler uygulanır. Balgam örneği alınır, ciğer filmi çekilir. Ayrıca alerji ve nefes testi de yapılır. Bu testler öksürüğe neden olan hastalıkları teşhis etmeye yöneliktir. Geçmeyen öksürük neden olur? İşte yanıtı:

Soğuk algınlığı hastalıkları

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Bulunan ortamın kuru ve nemsiz olması

Sigara içmek

Geniz akıntıları

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEYİN BELİRTİSİDİR?

Geçmek bilmeyen öksürükler önemli hastalıkların habercidir. Bu hastalıklar ayrıntılı yapılan tetkiklerde ortaya çıkar. Eğer sizde de geçmeyen öksürük sorunu varsa sebebi bu hastalıklar olabilir:

Asit reflüsü

Saman alerjisi gibi alerjiler

Üst solunum yolu enfeksiyonları

Astım

Bronşit

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)

Akciğer kanseri

Gastroözofageal reflü

Sigara içmek sürekli öksürme sebeplerindendir.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN NE YAPILMALI?

Geçmeyen öksürük için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Fakat bu çözümler tedavi sürecinde iyi gelmezse muhakkak zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına giderek uzman bir doktora görünmelisiniz. Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtını öksürük çeşitlerine göre yanıtlayacağız.

Dinlenmek ve bol bol uyumak

Bol bol sıvı tüketimi (günlük en az 2,5 litre su)

Yaşadığınız ortam kuru ve nemsiz ise; odayı havalandırmak veya nemlendirici kullanmak

Sigara ve tütün ürünlerinin kullanıldığı alanlardan uzak durmak

GEÇMEYEN GICIK ÖKSÜRÜK İÇİN

Ilık bir süt hazırlayın. İçine bal atın ve için. Bir yemek kaşık bal ve bir çay kaşığı karabiberi karıştırın ve yiyin. İki yemek kaşığı pekmezi bir bardak ılık bir suyun içine koyarak karıştırın ve için. Ihlamur, adaçayı, yasemin, melisa, zencefil, nane, kekik çayları içebilirsiniz. Elma kabuğu, ıhlamur yaprağını bir cezvenin içine su ekleyerek kaynatın. Ilık bir şekilde tüketebilirsiniz.

GEÇMEYEN BALGAMLI ÖKSÜRÜK İÇİN

Soğan ve sarımsak doğal antibiyotik olduğu için tüketilebilir.

Sıcak duş almak

Odanın nemli olmasını sağlamak

Sigara içmemek

Toz, duman gibi alerjik reaksiyonlardan kaçınmak

Buhar cihazı ve okyanus suyu

Tereyağlı pekmez yapıp yiyebilirsiniz

Suyun içine limon sıkıp içmek

ÇOCUKLARDA VE BEBEKLERDE GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK

Çocuklarda ve bebeklerde geçmeyen öksürüğün nedeni soğuk algınlığı hastalıkları olabilir. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkar. Bebeklerde ve çocuklarda boğazda gıcıklık hissi vererek sürekli öksürmeye neden olur. Bu durum hem çocukları hem de ebeveynleri rahatsız eder. Bebekler ve çocuklarda geçmeyen öksürük için dikkat etmeniz gerekenler:

Ev içerisinde sigara kullanan var mı?

Nefes almakta zorlanma var mı?

Öksürük sabah mı, akşam mı kendini gösteriyor?

Geceleri öksürük burun ve geniz akıntısı yapıyor mu?

Alerjiye bağlı kızarıklıklar var mı?

Kilo kaybı, iştahsızlık ve mide bulantısı var mı?

Öksürük aniden mi oluştu yoksa bir nedene bağlı olarak mı ortaya çıktı?

Öksürük ile birlikte balgam çıkıyor mu?

Yukarıdaki soruları özellikle anne adayları takip ederek geçmeyen öksürük tedavi sürecinde doktora danışarak hastalık teşhisi konulabilir.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM

Rezene

Zencefil

Zerdeçal

Meyan kökü

Anason

Kekik

Siyah turp-bal

Ihlamur-bal

Zencefil-bal

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖKSÜRÜK KÜRÜ

Kür önerisi 1:

Orta boy soğanı 4 eşit parçaya bölün. Bir kabın içine 1,5 bardak su ekleyerek kaynatın. Ilımaya bırakın. Daha sonra tüketin.

Kür önerisi 2: