Geçmeyen Öksürük Neyin Belirtisidir? Geçmeyen Öksürük İçin Ne Yapmalı, Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Öksürük üst solunum yollarının temizlenmesini sağlar. Boğaza takılan yabancı cisim, balgam gibi rahatsız edici etken maddelerin hava ile dışarı atılmasını sağlayan sistemdir. Bunlar haricinde viral enfeksiyonlara bağlı öksürükler oluşur ve geçmeyen öksürüklerin en büyük sebebi budur. Viral enfeksiyona bağlı olarak gelişen öksürük problemine ne iyi gelir? Bu noktada öncelikle öksürük 2-3 haftadan kısa sürüyorsa ve öksürük ile beraber başka rahatsızlıklar oluşmamışsa ayrıntılı ve yoğun bir tedavi gerekmez. Fakat 4-5 hafta süren öksürükler varsa, gece uyumayı engelliyorsa ayrıntılı ve yoğun bir tedavi süreci başlatılmalıdır. Geçmeyen öksürük neyin belirtisidir? sorusu da akıllara gelebilir. Geçmeyen öksürük belirtileri ve yapılması gerekenler.
GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDENLERİ
Öksürüklerin uzun süre devam ettiği artık geçmeyecek olduğuna inandığınız anda uzman bir doktora gitmelisiniz. Doktorun yapacağı ön kontroller sonrasında bazı testler uygulanır. Balgam örneği alınır, ciğer filmi çekilir. Ayrıca alerji ve nefes testi de yapılır. Bu testler öksürüğe neden olan hastalıkları teşhis etmeye yöneliktir. Geçmeyen öksürük neden olur? İşte yanıtı:
- Soğuk algınlığı hastalıkları
- Üst solunum yolu enfeksiyonları
- Bulunan ortamın kuru ve nemsiz olması
- Sigara içmek
- Geniz akıntıları
GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEYİN BELİRTİSİDİR?
Geçmek bilmeyen öksürükler önemli hastalıkların habercidir. Bu hastalıklar ayrıntılı yapılan tetkiklerde ortaya çıkar. Eğer sizde de geçmeyen öksürük sorunu varsa sebebi bu hastalıklar olabilir:
- Asit reflüsü
- Saman alerjisi gibi alerjiler
- Üst solunum yolu enfeksiyonları
- Astım
- Bronşit
- Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH)
- Akciğer kanseri
- Gastroözofageal reflü
- Sigara içmek sürekli öksürme sebeplerindendir.
GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN NE YAPILMALI?
Geçmeyen öksürük için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır. Fakat bu çözümler tedavi sürecinde iyi gelmezse muhakkak zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına giderek uzman bir doktora görünmelisiniz. Geçmeyen öksürüğe ne iyi gelir? Sorusunun yanıtını öksürük çeşitlerine göre yanıtlayacağız.
- Dinlenmek ve bol bol uyumak
- Bol bol sıvı tüketimi (günlük en az 2,5 litre su)
- Yaşadığınız ortam kuru ve nemsiz ise; odayı havalandırmak veya nemlendirici kullanmak
- Sigara ve tütün ürünlerinin kullanıldığı alanlardan uzak durmak
GEÇMEYEN GICIK ÖKSÜRÜK İÇİN
- Ilık bir süt hazırlayın. İçine bal atın ve için.
- Bir yemek kaşık bal ve bir çay kaşığı karabiberi karıştırın ve yiyin.
- İki yemek kaşığı pekmezi bir bardak ılık bir suyun içine koyarak karıştırın ve için.
- Ihlamur, adaçayı, yasemin, melisa, zencefil, nane, kekik çayları içebilirsiniz.
- Elma kabuğu, ıhlamur yaprağını bir cezvenin içine su ekleyerek kaynatın. Ilık bir şekilde tüketebilirsiniz.
GEÇMEYEN BALGAMLI ÖKSÜRÜK İÇİN
- Soğan ve sarımsak doğal antibiyotik olduğu için tüketilebilir.
- Sıcak duş almak
- Odanın nemli olmasını sağlamak
- Sigara içmemek
- Toz, duman gibi alerjik reaksiyonlardan kaçınmak
- Buhar cihazı ve okyanus suyu
- Tereyağlı pekmez yapıp yiyebilirsiniz
- Suyun içine limon sıkıp içmek
ÇOCUKLARDA VE BEBEKLERDE GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK
Çocuklarda ve bebeklerde geçmeyen öksürüğün nedeni soğuk algınlığı hastalıkları olabilir. Özellikle sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkar. Bebeklerde ve çocuklarda boğazda gıcıklık hissi vererek sürekli öksürmeye neden olur. Bu durum hem çocukları hem de ebeveynleri rahatsız eder. Bebekler ve çocuklarda geçmeyen öksürük için dikkat etmeniz gerekenler:
- Ev içerisinde sigara kullanan var mı?
- Nefes almakta zorlanma var mı?
- Öksürük sabah mı, akşam mı kendini gösteriyor?
- Geceleri öksürük burun ve geniz akıntısı yapıyor mu?
- Alerjiye bağlı kızarıklıklar var mı?
- Kilo kaybı, iştahsızlık ve mide bulantısı var mı?
- Öksürük aniden mi oluştu yoksa bir nedene bağlı olarak mı ortaya çıktı?
- Öksürük ile birlikte balgam çıkıyor mu?
Yukarıdaki soruları özellikle anne adayları takip ederek geçmeyen öksürük tedavi sürecinde doktora danışarak hastalık teşhisi konulabilir.
GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN BİTKİSEL ÇÖZÜM
- Rezene
- Zencefil
- Zerdeçal
- Meyan kökü
- Anason
- Kekik
- Siyah turp-bal
- Ihlamur-bal
- Zencefil-bal
PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖKSÜRÜK KÜRÜ
Kür önerisi 1:
- Orta boy soğanı 4 eşit parçaya bölün.
- Bir kabın içine 1,5 bardak su ekleyerek kaynatın.
- Ilımaya bırakın.
- Daha sonra tüketin.
Kür önerisi 2:
- Bir kabın içine yarım litre su koyun.
- 6-7 adet keçiboynuzunu suyun içine atın.
- 10 dakika boyunca kaynattıktan sonra ılımaya bırakın.
- 3 gün boyunca düzenli olarak için.