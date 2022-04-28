İğde Çekirdeği Tozunun Faydaları Nelerdir? İğde Çekirdeği Tozu Kilo Aldırır Mı, Neye İyi Gelir?

Alternatif tıp alanında da sıklıkla kullanılan iğde çekirdeği tozu genellikle bal ve yoğurt gibi gıdalarla karıştırılarak tüketilir. Kemik gelişiminde olumlu etkileri tespit edilen ve pek çok kişinin daha önce ismini bile duymadığı iğde çekirdeği tozunun nelere iyi geldiğini sizler için araştırıp bir araya derledik.

İğde Çekirdeği Tozunun Faydaları Nelerdir?

Zeytine benzeyen ve genellikle kahverengi olarak karşımıza çıkan iğde tıpkı zeytin çekirdeği gibi sert bir dokudadır. İğde tüketen çoğu kişi bu çekirdeği atıyor. Lakin faydaları bakımından ele aldığımızda çekirdeklerini de tüketmemiz gereken iğde genellikle toz haline getirilir. Düzenli olarak tüketildiğinde farklı rahatsızlıklara iyi gelen iğde çekirdeği tozunun faydaları şunlardır:

Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi hastalıklara iyi gelir.

Kemik gelişimine etki etmesi dışında kemik erimesini de önler.

Damar ve kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar ve ishal gibi sorunların önüne geçer.

Ağrı kesici özelliği vardır. Özellikle kas ve eklem ağrılarında fayda sağlar.

Zindelik verir, stres ve yorgunluğun etkilerini azaltır.

Bağışıklık sisteminin güçlendirmede olumlu etkileri vardır.

Form tutma ve kilo verme konularında hızlandırıcı etkisi vardır.

Cilt ve saç bakımı için de önerilen iğde çekirdeği tozu bakım yağlarıyla birlikte kullanılırsa kısa sürelerde canlı, pürüzsüz ve doğal bir görünüme kavuşmanızı sağlar.

Enfeksiyonların kurumasında etkilidir.

İçeriğinde yüksek oranda kolajen barındırdığı için hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Çatlak ve kırıkların kısa sürelerde iyileşmesi sağlar.

Siroz hastalığında etkili bir alternatif ilaç olarak kullanılır.

Yüksek tansiyonu dengelemek için kullanılabilir.

Kolesterol düşürücü özelliği vardır.

Belli bir yaş üzeri için düzenli kullanım ile Alzheimer hastalığını önler.

Toksinlerin vücuttan atılmasında etkilidir.

Böbrek sağlığı açısından çok faydalıdır.

Ağızda meydana gelen yaraların iyileşmesini sağlar.

Erkek cinselliği için balla karıştırılarak kullanıldığında güçlü bir macun işlevi görür.

İğde Çekirdeği Tozu Nasıl Kullanılır?

Aktarlardan alabileceğiniz ya da evde kendiniz yapabileceğiniz iğde çekirdeği tozu içeriğinde bol miktarda omega 7 barındırırken C, K, B1 ve B2 vitaminlerini de içerir. Besleyici bir yapısı bulunduğu için düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilen bu tozu farklı şekillerde kullanabilirsiniz. İğde çekirdeği tozunun en yaygın kullanım şekilleri ise şunlardır:

İçecek olarak:

Hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tüketebileceği bir içecek hazırlamak isterseniz bir bardak süt ile 1 tatlı kaşığı iğde çekirdeği tozunu karıştırabilirsiniz. Şeker kullanmamanız gereken bu tarif için içmekte zorlanıyorsanız 1 çat kaşığı bal ilavesi yapılabilir.

Ara öğün olarak:

Özellikle kilo vermek isteyenlere önerilen iğde çekirdeği tozunu bir kâse yoğurt ile karıştırılarak tüketilebilir. Hem hafif hem de tok tutma özelliği ile ara öğünlerde bu karışımı yiyebilirsiniz. Eğer çocuklara yedirmek isterseniz karşımın içerisine mevsim meyveleri de eklenebilir.

Çay olarak:

Bildiğiniz üzere bitkisel çaylar genellikle bitkilerin yaprak, çiçek ya da çekirdeklerinden yapılır. İğde çekirdeği tozunu da bu şekilde kullanmak isterseniz bir bardak kaynar suya bir tatlı kaşığı atarak 5 dakika dinlendirip içebilirsiniz.

Baharat olarak:

Belirgin ve keskin bir tadı olmayan iğde çekirdeği tozunu yemek, çorba ya da salatalarınıza baharat olarak ekleyebilirsiniz.

Saç ve cilt bakımında kür olarak:

Cilt sorununuza uygun olan bitkisel sağlarla birlikte iğde çekirdeği tozunu karıştırabilirsiniz. Bu hızlı hazırlanan kürü cildinize ya da saçınıza masaj yaparak sürüp bir süre sonra ılık suyla yıkayın.

İğde Çekirdeği Tozu Evde Nasıl Yapılır?

İğde çekirdekleri genellikle taze iğdeden çıkarılan ve sert dokulu çekirdeklerdir. Eğer evinizde iğde çekirdeği tozu yapmak istiyorsanız ilk olarak iğde temin etmeniz gerekecek. Aktarlardan kolayca alabileceğiniz bu kuru meyveyi direkt blenderdan geçirebileceğiniz gibi yaz ayından kalan çekirdekleri de blenderdan geçirebilirsiniz.

Toz haline getirdiğiniz çekirdekleri bir süre havalandırıp kapaklı bir kavanoza alarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Gündelik hayat içinde içeceklerde ve yemeklerde tüketebildiğiniz iğde çekirdeği tozunun en yaygın kullanım şekli süt ile beraber içmektir.

İğde Çekirdeği Tozu Kilo Aldırır Mı?

İğde çekirdeği tozu güçlü içeriğiyle dikkat çekse de kilo aldırma gibi bir özelliği yoktur. Tam tersine sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasını sağladığı için kilo vermenize yardımcı olacaktır. Enerji verdiği için gündelik hayatta sıklıkla tercih edilebilir. Lakin fazla tüketimi kabızlığa neden olabilir. Bu sebeple iğde çekirdeği tozu kullandığınız dönemlerde bolca su tüketmelisiniz.

İğde Çekirdeği Tozu Boy Uzatır Mı?

Kemik gelişiminde ve sağlığında faydalı olarak bilinen iğde çekirdeği tozu çocukların kullanımına da uygundur. Şimdilik herhangi bir zararı gözlenmeyen bu özel toz çocuklara düzenli bir şekilde içirildiği takdirde kemik gelişimini destekleyerek boy uzamasında faydalı olabilecektir. Kemik uzaması yanında kemik güçlülüğü açısından da etkilidir. Lakin bildiğiniz üzere besinler tek başına değil düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve spor sonucunda etkili olacaktır.