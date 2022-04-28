Kramp Nasıl Geçer? Evde Tedavi Yöntemleri İle Ayak, Bacak, Baldıra Giren Kramp Nasıl Giderilir?

Kramp, vücudumuzdaki kasların beklenmedik bir şekilde aniden kasılması durumudur. Vücudun her bölgesine kramp girmesi mümkündür. En sık görülen kramp türü ise iskelet kaslarında oluşan kramplarıdır. Lakin iskelet kasları haricinde; rahim duvarı, bağırsak, kan damarları ve hatta mideye kramp girmesi bile mümkündür. Yine de dünya genelinde en sık bacağa kramp girmesi durumu ile karşılaşılmaktadır. Araştırmalar ayağa kramp girmesi durumunun ise dünyadaki en yaygın ikinci kramp türü olduğunu göstermektedir. Kramp nerede yaşanırsa yaşansın can sıkıcı bir durumdur. Bu nedenle de kramplara neyin iyi geleceğini bilmek önemlidir.

KRAMP NEDEN OLUR?

Kramp oluşumunun ana sebebi beynin kaslara aniden fazla oranda strikin salgılamasıdır. Yani beynin çalışmayan, bekleyen soğuk kaslara aniden hareket komutu göndermesi sonucunda, bu kaslar beklenmedik bir şekilde kasılmaktadır. Normal şartlarda bir kas harekete geçmeden önce gerekli ısıyı, proteini ve vitamini toplamaktadır. Lakin böyle ani komutlarda uyur halde bekleyen kaslar gerekli toplamayı gerçekleştiremez. Bu nedenle de kaslarda spazm, yani kramp meydana gelmektedir.

Kramp neden girer sorusunun birden çok yanıtı olabilmektedir. Zira kasların yorulması gibi basit bir sebepte krampa yol açabilmektedir, ağır sağlık sorunları da semptom olarak kramp girmesine yol açıyor olabilmektedir. Kramp girmesi nedenleri başlıca olarak şu şekilde sıralanabilmektedir;

Kasların aşırı yorulması,

Potasyum, sodyum, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin eksikliği,

Vücutta su eksikliği yani dehidrasyon,

Kan akışının yetersiz olması,

Sinir sıkışması,

Obezite, anemi ve diyabet başta olmak üzere bazı hastalıklar,

Omurilik zedelenmesi ve ms gibi sinir hastalıkları,

Fazla alkol tüketimi,

Sigara kullanımı,

Uyuşturucu,

Bazı ilaçların kullanımı.

KRAMP NASIL GEÇER?

Kramplar aslında kendiliğinde geçme eğilimindedirler. Kramp tedavisi çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Kramp tedavisinde düzenli egzersiz, masaj, krem ve ilaç kullanımı veya fizik tedavi gibi çeşitli yöntemler etkili olmaktadır. Burada önemli olan kişinin ne sıklıkla kramp yaşadığıdır. Zira düzenli olarak yaşanan kramplara daha ciddi tedaviler gerekli olmaktadır. Normal oranda kramplara maruz kalan bir kişi, evde rahatlıkla kendi başına krampı tedavi edebilmektedir. Peki evde krampa ne iyi gelir?

Normal sıklıkta kramp yaşayan biri evde kendi başına krampı tedavi edebilir. Evde kramp tedavi etmenin en basit yolu kramp giren yeri yavaş ve narin hareketlerle ovmaktır. Yani kramp giren bölgeye masaj yapmak, krampın geçmesini sağlamaktadır. masaj sırasında lavanta, zencefil yahut kekik yağının kullanılması da kasılı bölgeyi rahatlatmaya yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak kramp giren bölgeye sıcak veya soğuk kompres yapmak da krampın geçme süresini hızlandırmaktadır. Ayrıca kramp giren bölgeyi rahatlatmak için reçetesiz ağrı kesicilerin yahut kas gevşeticilerin alınması da zaman zaman gerekli olabilmektedir.

Kramptan korunmak için ise düzenli egzersiz yapmak oldukça önemlidir. Kasları çok yormayan yoga veya pilates gibi sporlar kramp girmesini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca kişinin yeterli minerali ve vitamini tüketmesi de kramplardan korunmak için önemlidir. Sık bir şekilde kramp geçiren ve bu yöntemlerle kramp ağrılarını geçiremeyen kişilerin ise bir doktora görünmesinde fayda bulunmaktadır.