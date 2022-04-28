Migren Nasıl Geçer? Evde Doğal Ve Bitkisel Yöntemler İle Migren Ağrısına Ne İyi Gelir?

Şiddetli ve uzun süreli baş ağrısına sebep olan migren, günlük hayatı zorlaştıran hastalıkların başında yer almaktadır. Araştırmalar migrenin kadınlarda erkeklere kıyasla 3 kat daha fazla görüldüğünü ortaya koymuştur. Migren nörolojik bir hastalıktır. Bu açıdan normal baş ağrılarından ayrılmaktadır. Migren ataklarını azaltmanın yahut şiddetini hafifletmenin bazı yolları bulunmaktadır. Lakin migren hastalığını kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir tedavi henüz bulunmamıştır.

MİGREN NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmalar migren rahatsızlığının dünya genelinde günlük yaşamı en çok etkileyen hastalık olduğunu ortaya koymuştur. Migren nörolojik bir baş ağrısı türüdür. Öyle ki migren başın belirli bir tarafında şiddetli zonklama ile nabız atışı hissini bir arada yaşatan ve insanın günlük hayatını çekilmez hale getiren bir ağrı türüdür.

Migren, ataklar halinde görülmektedir. Bu atakların süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı migren ataklarının haftalarca sürdüğü kayıt altına alınmıştır. Bu atakların süresi ve şiddeti zamana, duruma ve kişiye göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Migren ağrısı genellikle başka tip baş ağrıları ile karıştırılabilmektedir. Migrenin ayırt edici 3 sorusu bulunmaktadır. Eğer bu sorulara yanıtınız evet ise migreniniz olabilir. Bu 3 soru şunlardır;

Son 3 ayda ağrınız nedeni ile günlük işleri yapamaz hale hiç geldiniz mi?

Ağrınıza mide bulantısı da eşlik ediyor mu?

Ağrınız varken ışıktan rahatsız oluyor musunuz?

MİGREN AĞRISI NASIL OLUR?

Migren belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilmekle birlikte, genel olarak şunlardır;

Ataklar halinde gelen ve ortalama olarak 4 ile 72 saat arası süren baş ağrısı,

Hissedilen ağrının şiddetinin orta ya da ağır aralığında olması,

Başın tek tarafında hissedilen ağrı,

Zonklama hissi,

Işık ve ses hassasiyeti,

Işığa veya sese maruz kalındığında artan ağrı,

Fiziksel aktivite yapıldığında şiddetlenen ağrı,

Mide bulantısı,

Kusma,

Yorgunluk,

Halsizlik,

Ruh hali değişimi

Aura dönemi.

Migren ataklarının ortalama olarak %20'sinde aura dönemi görülmektedir. Aura dönemi, migren atağının habercisidir. Auro döneminde geçici nörolojik bozukluklar yaşanabilmektedir. Bu bozukluklar genellikle 1 saat içinde kendiliğinden ortadan kaybolmaktadır. Her kişinin aura dönemi birbirinden farklı olabilmektedir. aura döneminde görülen belirtiler genel olarak şunlardır;

Konuşma güçlüğü,

Hayali gürültü veya müzik duyma,

Parlak ışık görme,

Siyah noktalar görme,

Görme kaybı,

Uyuşma veya iğne batma hissi.

MİGREN NEDEN OLUR?

Migren neden olur sorusunun cevabı halen net olarak bilinmemektedir. Migren oluşmasında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu tahmin edilmektedir. Lakin migreni olan hastalar için bazı durumların migren tetikleyicisi olduğu bilinmektedir. Peki migreni ne tetikler?

Uykusuzluk,

Yorgunluk,

Fazla alkol tüketimi,

Doğum kontrol hapları,

Dehidrasyon,

Uzun süreli açlık,

Ani hava ve basınç değişiklikleri,

Ekran başında fazla kalmak,

Hormonal değişikler.

MİGREN NASIL GEÇER?

Migren tedavisi iki aşamalıdır. Bunlar atak önleyici ve ağrı sıklığını azaltıcı aşamalardır. Migren ataklarını önlemede ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Bu ağrı kesicilerin migren atağının şiddetine göre belirlenmektedir. İnatçı olmayan ve şiddeti normal olan migren ataklarında sıradan ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Ancak geçmeyen, inatçı ve şiddeti yüksek migren ataklarında migrene özgü ağrı kesiciler tercih edilmektedir. Bu ilaçların migren atağının hemen öncesinde kullanılması ağrıyı başlamadan geçirebilme ihtimaline sahiptir.

MİGREN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Migren hastalığından mustarip olan kişilerin yanıtını en çok merak ettiği soru "migrene ne iyi gelir?" şeklindedir. Migrene iyi gelen şeyler şöyle sıralanabilir;