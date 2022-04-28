Sirkenin Saça Faydaları Nelerdir? Sirkeli Su Saça Nasıl Uygulanır ve Ne İşe Yarar?

Şeker, pirinç, arpa ya da nohut gibi takviyelerle evlerde kolayca hazırlanabilen organik sirke bildiğiniz üzere oldukça faydalıdır. Bir dönem diyet uygulayanlarında sıklıkla tükettiği sirke şimdilerde saç bakımın temel ürünlerinden biri halini aldı. Düzenli ve dikkatli kullanımla saçın doğal görünümünde olumlu faydaları bulunan sirke hakkında merak edilen tüm sorulara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Sirkenin Saça Faydaları

Fermantasyon işlemi sonucunda ortaya çıkan sirke başta ağız ve diş sağlığı olmak üzere pek çok alanda faydalanılabilen ürünlerin başında gelir. Bugüne kadar çorba ya da salatalara sos olarak eşlik eden sirkenin bu saatten sonra saç bakımında nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz. Kadın erkek fark etmeden pek çok kişinin yaşadığı saç dökülmeleri, matlaşma ve cansızlık olmak üzere sayısız faydası bulunan sirke şu artıları sağlayacaktır:

Su ile seyrelterek kullanılması önerilen sirke ilk olarak saçın parlak bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Eğer yanlış işlemler, hava koşulları ya da farklı sebeplerden ötürü saçınız doğal parlaklığını yitirdiyse sirke desteğiyle eski haline döndürebilirsiniz.

İçerisinde bol miktarda asetik asit barındıran sirke zayıflayan saçların toparlanmasını sağlar. Düzenli bir kullanım sunucunda dökülmeleri durdurduğunu hatta yeni saçların çıkmaya başladığına şahit olabileceksiniz.

Saç rengini açma işlemleri genellikle kadınların sık tercih ettiği işlemler arasında yer alır. Ancak bu açıcılar genellikle kimyasal içeriklerden oluşur ve dikkatli kullanılmadığında ya da sık uygulandığında saçın doğal yapısını bozar. Saça sirke kullananlar bir süre sonra saç tonunda açılmalar olduğunu gözlemleyebilir.

Son günlerde herkesin kullandığı en popüler ürünlerin başında kuşkusuz dezenfektan geliyor. Peki, sirkenin doğal bir dezenfektan olduğunu biliyor musunuz? Her ne kadar kokusu nedeniyle sevilmese bakteri, mikrop gibi oluşumların önüne sirke ile geçebiliyorsunuz. Tabi saç derisinde de meydana gelebilen bu bakteriler zamanla kaşıntı, pul pul dökülme ya da farklı deri rahatsızlıkları yaratabilir. Düzenli kullanılan sirkeli su sayesinde bu sorunları da çözüm bulabilirsiniz.

Özellikle hassas bir cilt yapısına sahip kişilerin dikkatli kullanması gereken sirke son olarak da saç yapısının yumuşamasını sağlar. Yumuşacık saçlara kavuşmasının kapılarını aralayan bu sirke bir süre sonra saçın çok daha hızlı uzamasını da tetikleyecektir.

Sirkeli Su Saça Nasıl Uygulanır?

Saç bakımında faydalı olduğu kadar direkt kullanılmaması konusunda uyarılar yapılan sirke su desteğiyle birlikte kullanılmalıdır. Özellikle asidik bir yapısı olduğu için fayda yerine zarar alabileceğiniz sirkeli suyu saçınıza birkaç farklı şekilde uygulayabiliyorsunuz. Genellikle kadınların saç ve cilt bakımında başvurduğu bu iki yöntem ise şu şekildedir:

Durulama Suyu

Elma sirkesinin saça uygulanması için ilk önerilen yöntem durulama suyuna ilave edilmesidir. Bunun için duştan hemen önce bir kova ılık suya bir miktar sirke ekleyebilirsiniz. Burada kullanılacak ölçü genelde 1/1'dir ancak hassas bir cildiniz varsa bunu 1/2 ya da 1/3 olarak belirleyebilirsiniz. Şampuanlanıp iyice masaj yapılan saç bu su ile durulanır. Durulama aşamasında özellikle saç diplerinize masaj yaparak gözeneklerin sirkeli suya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Sprey Kürü

Kullanım açısından daha kolay olan sprey küründe yine durulama suyu gibi sirkeli su hazırlamalısınız. Ancak bu sefer miktarı daha düşük tutun keza bu sirkeli suyu buzdolabında en fazla 2 hafta saklayabilirsiniz. Duştan önce, evde bulunduğunuz dönemlerde önce saç diplerine sonra tüm boya sıkarak masaj yapın. Minimum 10 dakika olarak şekilde saçınızda tutun ve sonrasında yıkanın.

Hangi Sirke Saça İyi Gelir?

Ülkemizde sirke kullanımı yaygın olduğu için hemen hemen her yerden onlarca farklı sirke içeriğine ulaşabiliyoruz. Ancak bu noktada uzmanların bir uyarısı var. O da kuşkusuz hazır sirkelerin değil evde yapılan organik sirkelerin tüketilmesi konusundadır.

Her sirkenin saça faydalı olmadığını belirten uzmanlar evinizde birkaç malzeme ile doğal sirke yapımını denemenizi öneriyor. 25 – 30 gün gibi kısa bir sürede fermantasyona uğratabileceğiniz organik sirkeleri saç ve cilt bakımında kullanabilirsiniz.

Üzüm yerine elma sirkesi ile bakım yapılmasını da destekleyen güzellik uzmanları üzüm sirkesini saçınıza sürmenize gerek yok diyor. Besleyici özelliği daha yüksek kabul edilen elma sirkesini bu nedenle evinizden eksik etmeyin.