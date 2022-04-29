Gebeliklerde ani düşüklere neden olabilen genler üzerinde araştırma yaptı

Son sınıf öğrencisi Al Hamad, eğitim gördüğü Köln Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin de kabulü ile bitirme tezi için Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören'le çalıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek Yakın Doğu Üniversitesi Laboratuvarlarında Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören danışmanlığında çalışan Thamer Al Hamad, normal seyreden gebeliklerde ani düşüklere neden olabilen genler üzerinde araştırmalar yaptı. Thamer Al Hamad hazırladığı çalışmayı, 14-16 Nisan tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi'nde de sundu.

Bitirme tezini Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Thamer Al Hamad, Yakın Doğu Üniversitesi'nin laboratuvarlarının donanımı ve alanında uzman hocaları ile önemli bilimsel araştırmalara imza attığını belirterek, "Yakın Doğu Üniversitesi'nde üst düzey genetik araştırmalara gösterilen çaba beni şaşırttı ve motive etti. Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören'in danışmanlığında çalışmak benim için büyük bir deneyim oldu. Burada eğitim gören öğrenciler böyle başarılı bilim insanları ile aynı çatı altında oldukları için çok şanslı" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tıbbi Genetik Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören de "Üniversitemizin olanaklarından yararlanmak üzere Avrupa'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen öğrenciler, genetik gibi Avrupa'da erişimi zor disiplinlerde farklı projelerde yer alma olanağı yakalıyor" diye konuştu.